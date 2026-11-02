鄉議局首辦北都馬拉松 1.5萬跑手帶動票尾經濟 劉業強冀未來跑入深圳

新界鄉議局主辦的首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」昨開跑，吸引約1.5萬名跑手參加。賽事帶來龐大人流，同時藉「票尾經濟」刺激地區經濟，周邊食肆座無虛席，有食肆負責人期望能多在北區舉辦大型活動帶旺消費。至於一眾跑手不但穿梭新界多區，沿途欣賞北都風光，更可在首次開放予跑步賽事的粉嶺繞道衝線。不過有不少跑手坦言，賽道有多處斜路與行人路，考驗重重；亦有跑手指終點與寄存隨身物品的北區運動場距離較遠，須步行約15分鐘，冀大會改善。新界鄉議局主席劉業強表示，首次舉辦北都馬拉松須克服不少挑戰，期望未來能將賽事打造為年度盛事，路線可延伸至深圳。

賽事分為全馬、半馬、10公里及1,600米四大項目。跑手完成賽事後，可獲贈專業水耕甜椰菜、雞仔餅等特色傳統小食。大會亦向跑手派發50元優惠券，適用於約30間北區食肆小店，冀透過「票尾經濟」帶動地區經濟。不少人結束比賽後與親朋好友往運動場附近餐廳聚餐，參與活動的小店午餐高峰時段人頭湧湧。 食肆負責人：約九成客使用優惠券 其中一間食肆負責人侯先生表示，店舖剛開門已幾乎坐滿，當中約九成顧客都是使用優惠券的跑手。但他直言，單次活動效益始終有限，期望北區多舉辦盛事，「一個月一次或兩次舉辦大型活動都無妨，始終北區咁多人。」

另一間食肆負責人Lily亦指，今次活動有助帶動人流，特別是賽事完結後黃金時段，店內座無虛席，人流絡繹不絕，帶動生意增長。她提到，不少港人選擇於長假期北上消費，希望當局能在長假期多舉辦大型活動，以刺激上水區的本地消費與生意。

首經粉嶺繞道衝線賽道斜路多 賽事能帶旺當區經濟，一眾跑手揮灑汗水過程同樣精彩。全馬挑戰組清晨6時30分在沙田石門的新界鄉議局大樓出發，由新界鄉議局主席劉業強及民政及青年事務局長麥美娟等主持起步儀式。全馬路線途經吐露港公路、大埔林村河及龍山隧道，以粉嶺繞道為終點。 首次體驗全新馬拉松路線，多位跑手直言極具挑戰。男子全馬總冠軍張耀樑以2小時33分18秒完成賽事。他接受訪問時指出，賽事比想像中更具挑戰，路線有較多斜路與行人路，路面略為凹凸不平，特別龍山隧道前的一段上斜路段較為狹窄，須適時調節自己的節奏。他透露，自己以前曾在粉嶺居住及工作多年，今次透過跑步重踏舊地亦感觸良多。

另一位跑手吳小姐表示，今次首次正式參加大型馬拉松賽事，過程中雖然部分路段缺少遮蔽、陽光較猛烈，整體參賽體驗良好，完成賽事後領取行李亦未有擠擁情況。她賽後會與好友一同到附近餐廳用餐，未來亦會繼續參與同類型的體育盛事。

跑手：寄存及領取個人物品體驗差 不過，有不少跑手反映抵達終點粉嶺繞道後，須再花體力徒步前往北區運動場領取行李，感較為辛苦。資深全馬跑手林先生透露，以往參加其他賽事，到達終點附近便能離場，今次跑手則須在體力透支的情況下，徒步約15分鐘才能到達運動場領取個人物品，「(過程)完全唔友善，對好多人嚟講好辛苦。」他亦提到，起跑前寄存行李步驟亦甚繁複。 半馬賽事則於清晨6時許在科學園出發，同樣在粉嶺繞道衝線。首次參加半馬的黃先生透露，賽事最大挑戰是臨近終點的高速公路路段，「見到條高速公路已覺得辛苦、好長」，抵達終點亦須步到北區運動場領取行李，幸沿途有工作人員指示，整體安排尚算順暢。另外，有跑手投訴，在烈日下跑到水站卻未有水供應，亦有跑手指跑到上水天平路近天平邨外的行人過路線時，突遭截停，要先讓車輛經過，冀主辦方改善安排。

新界鄉議局主席劉業強表示，今次是首次舉辦北都馬拉松，須克服不少挑戰，包括路線設計等。他希望能每年舉辦北都馬拉松，並會考慮在12月天氣較涼的日子舉行，賽事路線亦會考慮延伸至元朗、新田、甚至深圳等。