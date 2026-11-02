前《蘋果》社長張劍虹赴懲教內地團：懊悔煽惑抗爭 據悉李宇軒陳梓華唐英傑提早出獄(更新)

前《蘋果日報》社長張劍虹早前因串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物罪，他近日以「更生人士」身份，參加懲教署組織的內地體驗團到深圳參觀，意味可能提早獲釋。 懲教署：不評論個案 懲教署稱不會評論個別個案，指有關交流團是「伴『理』前行」計劃的重點項目之一，期望通過多元化活動，加強更生人士國家安全意識，協助他們成為守法、負責任及對社會有貢獻公民，共同維護國家安全及社會穩定。 張劍虹在2021年6月被捕，其後還柙候審，他於2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，並轉為擔任從犯證人，今年2月判囚6年9個月，原本預計將於2028年3月出獄。

稱為國家強大驕傲 鳳凰衛視報道，懲教署舉辦灣區體驗交流團，參加者包括違反香港國安法和涉及反修例事件的更生人士，他們到訪深圳參觀東江縱隊司令部舊址以及科技企業等，張劍虹，是其中一名參加活動的更生人士，他受訪時表示：「見到無人駕駛，自己都覺得很興奮，國家科技可以發展得很好，所以自己作為中國人，能夠體驗到國家這麼強大，科技這樣好，都是十分驕傲。」 鳳凰衛視及後再播出張劍虹訪問，提到自己主動報名體驗團，形容自己在反修例事件後參與煽動抗爭，對自己犯的罪行很懊悔，「反修例事件之後呢，自己又參與咗一啲煽惑抗爭嘅嘢呀。咁就亦都因為犯咗國安法要被判刑呀。咁之後更加少機會接觸到國家嘅發展。」

另有傳媒報道指，同案判囚6年3個月和7年3個月的陳梓華和李宇軒，原預料明年和2028年出獄，據悉與張一樣已提早獲釋，他們在該案均擔任從犯證人。 另據了解2020年7月1日駕駛插有「光時」旗幟的電單車衝擊警方防線，被控煽動他人分裂國家、恐怖活動等罪，被判囚9年的被告唐英傑，也獲提早釋放。今年6月，唐英傑在特區政府製作節目《國安檔案解密》受訪，直言對行為後悔，向案中受傷的警員以及家人致歉。懲教署立德學院前年舉行畢業禮，他任持旗手升國旗。

《基本法》23條立法後收緊國安囚犯提早獲釋門檻，須獲懲教署長信納不會不利於國安才可提早減刑釋放。