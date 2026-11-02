黎智英案｜前《蘋果日報》社長張劍虹參加內地體驗團料提早獲釋　懲教署：不評論個案

前《蘋果日報》社長張劍虹早前因串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物罪，他近日以「更生人士」身份，參加懲教署組織的內地體驗團到深圳參觀，意味可能提早獲釋。懲教署稱不會評論個別個案，指有關交流團是「伴『理』前行」計劃的重點項目之一，期望通過多元化活動，加強更生人士國家安全意識，協助他們成為守法、負責任及對社會有貢獻公民，共同維護國家安全及社會穩定。
張劍虹在2021年6月被捕，其後還柙候審，他於2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，並轉為擔任從犯證人，今年2月判囚6年9個月，原本預計將於2028年3月出獄。
陳梓華和李宇軒亦提早獲釋
另有傳媒報道指，同案判囚6年3個月和7年3個月的陳梓華和李宇軒，原預料明年和2028年出獄，據悉與張一樣已提早獲釋，他們在該案均擔任從犯證人。
稱為國家強大驕傲
鳳凰衛視報道，懲教署舉辦灣區體驗交流團，參加者包括違反香港國安法和涉及反修例事件的更生人士，他們到訪深圳參觀東江縱隊司令部舊址以及科技企業等，張劍虹，是其中一名參加活動的更生人士，他受訪時表示：「見到無人駕駛，自己都覺得很興奮，國家科技可以發展得很好，所以自己作為中國人，能夠體驗到國家這麼強大，科技這樣好，都是十分驕傲。」
隨團的懲教事務監督林賜良表示，成年更生人士人生經驗較豐富，帶領他們實地體驗，有助慢慢改變他們的既有概念。