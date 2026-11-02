黎智英案｜前《蘋果日報》社長張劍虹參加內地體驗團料提早獲釋　懲教署：不評論個案

前《蘋果日報》社長張劍虹早前因串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物罪，他近日以「更生人士」身份，參加懲教署組織的內地體驗團到深圳參觀(鳳凰衛視)

前《蘋果日報》社長張劍虹早前因串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物罪，他近日以「更生人士」身份，參加懲教署組織的內地體驗團到深圳參觀，意味可能提早獲釋。懲教署稱不會評論個別個案，指有關交流團是「伴『理』前行」計劃的重點項目之一，期望通過多元化活動，加強更生人士國家安全意識，協助他們成為守法、負責任及對社會有貢獻公民，共同維護國家安全及社會穩定。

張劍虹在2021年6月被捕，其後還柙候審，他於2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，並轉為擔任從犯證人，今年2月判囚6年9個月，原本預計將於2028年3月出獄。