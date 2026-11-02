蔡天鳳碎屍案｜三名被告案發日駕車到龍尾村　合力從車上抬出沉重膠箱

庭上播放閉路電視片段顯示，在案發當日2月21日下午2時多，蔡天鳳在加多利山登上鄺港傑駕駛的私家車。其後，私家車停在旺角基堤道行人路旁，讓鄺港智上車。控方指三人所在的私家車，理應到學校接鄺女放學。不過，該私家車連同鄺球駕駛的白色七人私家車，在下午3時11分一同到達龍尾村。

28歲模特兒蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺，但承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日踏入第28日審訊，庭上播放閉路電視片段顯示，3名被告案發當日分兩架車抵達龍尾村單位，並合力從車上抬出沉重的膠箱。

鄺球及戴上白色口罩的鄺港傑分別從兩架私家車下車。鄺港傑由車尾箱取出一個內藏雜物的透明膠箱，鄺球則進入後座位置，鄺港傑將透明膠箱及膠箱蓋伸入後座。鄺港傑其後關上車門伸展雙手，不久後致電母親李瑞香，但電話未能接通。鄺港傑隨後打開車門，伸頭望向後座。身穿黑衣的鄺港智從副駕方後座下車，守在車旁。鄺港傑則進入後座，並從後座取出一個空的膠箱。其後，兩兄弟在車旁交談，鄺港傑提到：「呢度唔係好安全」，指示鄺港智「扮食煙」。

鄺港智跟從指示，抽煙同時在兩架車附近四處張望。後車窗在3時24分折射到鄺球從後座取出沉重的膠箱，並與鄺港傑合力提著膠箱入屋，鄺港智則尾隨他們入屋。

下午3時34分，鄺港傑在私家車旁，成功致電給母親李瑞香，問對方現時身處甚麼位置，指示對方立刻乘的士到墨爾文國際學校。在兩分鐘後，鄺港智從副駕駛座位取出一個白色膠袋，再從後座取出一個紅色膠袋，換上另一條褲子。

鄺港傑曾擦拭私家車椅背

鄺港傑則不斷在單位及車輛之間來回，他從私家車後座取出車內地毯，再折返取下窗簾，並擦拭副駕駛座椅背，其後進入單位。下午3時44分，鄺港智手提白色膠袋步行離開龍尾村。下午3時58分，鄺港傑駕駛私家車離開，而鄺球仍在單位內。