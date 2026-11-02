私家車撞毀港珠澳大橋檢查亭逃去 警屯門拘32歲男司機涉多宗危駕(更新)

周一(2日)凌晨1時17分，一輛凌志私家車於港珠澳大橋香港口岸發生交通意外，撞毀檢查亭的閘，事發後司機不顧而去，警方啟動「捷進行動」在各主要幹道攔截。至早上10時許，警員發現涉事私家車在屯門區出現，遂上前截查，惟司機未有按指示將車停下，反加速狂飆。多輛警車展開追截，私家車沿海榮路右轉出海皇路後被包抄截獲，人員制服32歲男司機，其逃走原因有待調查。警方其後搜查私家車，暫時未有發現違禁品。網上片段可見，私家車當時加速逃走，在海榮路衝紅燈，多輛警車緊隨追截，及後在海皇路前後夾擊私家車，逼向路邊欄杆截停。

涉及新界區多宗危險駕駛

警方表示在屯門拘捕一名32歲姓孫男子，懷疑在周日至周一凌晨期間，涉及新界區多宗危險駕駛。警方周日下午起接報，有人駕駛私家車在元朗錦田公路撞到4輛車，再在屯門湖山路一個私人停車場內撞到3輛車並撞毀車閘後逃去。到周一凌晨，接報有私家車在港珠澳大橋通關廣場出境方向撞毀檢查亭閘口，再在觀景山隧道掉頭，衝過檢查亭返回通關廣場，警方曾試圖攔截，但私家車撞向警車後逃去。警方相信兩宗案件涉及同一輛私家車，翻查閉路電視片段及調查後，周一早上在海皇路成功截停涉事私家車拘捕司機，其間該輛私家車曾嘗試逃走並撞向警車但不果。該名32歲姓孫本地男司機涉嫌「危險駕駛」、「妨礙公職人員執行職務」、「規避公職人員的訊問」及「沒有許可證進入禁區」被捕，他現正被扣留調查。案件交由新界南總區刑事部跟進。案件中均沒有人受傷。