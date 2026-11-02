多間機構資料外洩　私隱公署接99宗投訴或查詢籲慎防「精準詐騙」

隨着環球網絡攻擊風險增加，私隱專員公署最近接獲多間機構的資料外洩事故通報，當中涉及航空公司(香港航空、國泰航空及馬來西亞國際航空)及電器零售商(友和香港及百老滙)，公署已根據既定機制就相關事故展開調查。截至上月30日，公署就相關資料外洩事故共接獲51宗投訴和48宗查詢，涉及的損失金額由約港幣一萬元至超過150萬元不等。
私隱專員公署呼籲市民提防「精準詐騙」，騙徒可能利用外洩的個人資料製作逼真的釣魚訊息或電郵，或冒充相關機構職員或客服，向受外洩事故影響客戶進行「精準詐騙」，利用外洩的購物資料或航班資料，訛稱可以安排退貨或退款，誘使市民提供銀行戶口號碼、信用卡號碼及密碼或轉帳。
為保障個人資料私隱及財產安全，私隱專員公署提醒市民，若接獲任何自稱機構職員或客服的來電、短訊或電郵，就訂單、機票或服務事宜作出跟進時，應提高警覺，切勿隨意開啟附件、點擊超連結或披露個人資料。即使來電者或訊息發送者能說出你的個人資料，在提供進一步個人資料或付款前應「停一停、諗一諗」。市民應透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市核實身分及內容真偽，並留意相關商戶有否發出詐騙警示。
當商戶在處理賠償或退款時，一般不會要求客戶預先支付任何「保證金」或「手續費」，或轉帳以驗證銀行帳號，市民亦切勿隨便向他人披露銀行帳號、信用卡號碼及密碼等敏感資料，應記錄來電號碼及對話內容，以便日後向警方或相關機構舉報，並應留意私隱專員公署、警方或相關機構發布的防騙資訊。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。
如懷疑個人資料可能外洩，應考慮更改相關網上帳戶的密碼，並啟用多重認證功能，以及留意帳戶有否異常登入紀錄。若懷疑個人資料被不當使用，可向私隱專員公署作出查詢(「個人資料防騙熱線」：3423 6611、電郵：[email protected])或投訴(電話：2827 2827、電郵：[email protected])。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。