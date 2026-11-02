多間機構資料外洩　私隱公署接99宗投訴查詢損失最高逾150萬元

隨着環球網絡攻擊風險增加，私隱專員公署最近接獲多間機構的資料外洩事故通報，當中涉及航空公司(香港航空、國泰航空及馬來西亞國際航空)及電器零售商(友和香港及百老滙)，公署已根據既定機制就相關事故展開調查。截至上月30日，公署就相關資料外洩事故共接獲51宗投訴和48宗查詢，涉及的損失金額由約港幣一萬元至超過150萬元不等。

籲市民提防「精準詐騙」

私隱專員公署呼籲市民提防「精準詐騙」，騙徒可能利用外洩的個人資料製作逼真的釣魚訊息或電郵，或冒充相關機構職員或客服，向受外洩事故影響客戶進行「精準詐騙」，利用外洩的購物資料或航班資料，訛稱可以安排退貨或退款，誘使市民提供銀行戶口號碼、信用卡號碼及密碼或轉帳。