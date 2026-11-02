城巴推出開篷巴士古蹟遊　免費登上巴士探索北部都會區

城巴聯同發展局文物保育專員辦事處推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」。乘客可免費登上開篷巴士探索北部都會區的法定古蹟及已獲評級的歷史建築。11月6日（星期五）上午10時起開放網上報名。

由發展局文物保育專員辦事處主辦的「2026古蹟周遊樂」以「穿越北都」為主題，其中一個焦點是首度與城巴攜手推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」。全新塗裝的城巴開篷巴士將於11月21日、22日及29日，帶領參加者穿梭三條別具特色的主題路線，沿途感受北都「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的風貌。