城巴推出開篷巴士古蹟遊　免費登上巴士探索北部都會區

城巴聯同發展局文物保育專員辦事處推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」。乘客可免費登上開篷巴士探索北部都會區的法定古蹟及已獲評級的歷史建築。11月6日（星期五）上午10時起開放網上報名。
由發展局文物保育專員辦事處主辦的「2026古蹟周遊樂」以「穿越北都」為主題，其中一個焦點是首度與城巴攜手推出「穿越北都・開篷巴士古蹟遊」。全新塗裝的城巴開篷巴士將於11月21日、22日及29日，帶領參加者穿梭三條別具特色的主題路線，沿途感受北都「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的風貌。
三條主題路線分別為「屏山厦村線・書香守望」、「上水龍躍頭線・走進圍村」以及「上水新田線・古宅新生」，串連北都內共12處法定古蹟及已獲評級歷史建築，包括前元朗公立中學、廖萬石堂、大夫第及應龍廖公家塾等。行程期間車廂內會提供粵語、普通話及英語導賞。參加者可於指定巴士站下車，漫步前往歷史建築，親身感受當中的文化底蘊。
日期及主題路線
11月21日(星期六) 屏山厦村線・書香守望
車程：約60分鐘
亮點︰由宗祠書室到新界首所官立中學，細說鄧族與地區人士代代興學的「書香」；兩座前警署，一座現為培訓導盲犬的學苑，一座化身文物館，守護社區的角色從未改變，是為「守望」。
途經︰厦村鄧氏宗祠、禮賓樓及友恭學校、前流浮山警署、舊屏山警署及屏山文物徑精選景點、前元朗公立中學
11月22日(星期日) 上水龍躍頭線・走進圍村
車程：約40分鐘
亮點︰由龍躍頭鄧族的祠堂、天后宮與老圍，到上水廖族的家塾與祠堂，兩大氏族聚族而居的格局一一呈現，感受數百年來祭祀、教育與日常生活交織的「圍村」肌理。
途經︰龍躍頭文物徑精選景點包括松嶺鄧公祠、天后宮及老圍、應龍廖公家塾、廖萬石堂
11月29日(星期日) 上水新田線・古宅新生
車程：約40分鐘
亮點︰侯族祠堂與文氏大宅今日仍然華麗講究，曾服務鄉郊的何東夫人醫局今日亦以新角色延續使命；古宅不止留存下來，更在當代社區煥發「新生」。
途經︰味峰侯公祠、何東夫人醫局、大夫第、居石侯公祠
報名時間：11月6日上午10時至11月10日下午5時
報名方法：城巴網上報名平台
出發時間：上午10時至下午5時，每半小時一班車（活動日每天共15班）
費用：全免
每團人數：50人（先到先得，額滿即止）
名額有限，每人每條路線只可報名一次。每次報名最多兩人。