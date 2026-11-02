周一鳴：至今接逾1700宗盜用信用卡購iPhone案　已取消所有問題交易

蘋果公司早前先後推出iPhone 18 Pro和iPhone Duo，但懷疑出現盜用信用卡情況。警務處處長周一鳴表示，目前分別接獲1,589宗及138宗報案，警方已聯絡蘋果公司、信用卡公司和銀行，亦已取消所有有問題的交易，所有受害人沒有任何損失，期望蘋果將來推出新產品時，可以落實有效的保安措施，加強驗證。
周一鳴出席南區區議會時指，本港今年首三季共錄得約6.8萬宗罪案，比去年同期增加2.1%，其中絕大部分主要罪案均錄得跌幅，惟非禮、詐騙、青少年罪行等錄得升幅，當中詐騙案逾3.4萬宗，佔整體罪案過半，損失金額升至60.2億元。而電話騙案超越網購成為最嚴重類別，佔詐騙總數近3成，損失金額方面達19.4億元。
電話騙案急升 已要求緊急停用號碼
警方分析受害人電話記錄發現，大部分騙徒以本地電話撥出詐騙電話。有人在門市出卡並作網上實名登記後，將電話卡交予詐騙集團，但現時租借賣電話卡並不構成罪行，當局計劃修例應對。另外，詐騙集團亦利用網絡電話服務漏洞進行詐騙，比例由一成增至8至9月的三成，該些電話不論撥打來源地，都不會出現「+852」，讓人誤會由本港撥出。警方已要求有關電訊商緊急停用該批電話號碼，並向電訊商分享辨識方法。
視乎需要擴展無人機配合隱型戰車執法
至於《施政報告》提出擴大無人機應急防罪應用。周一鳴指，計劃在全港警署及部分政府大樓加裝自動化無人機庫，目前已在港島總區測試，希望將來全港大約有200個這類型的機庫，能夠全部自定巡航路線，然後在背體有人工智能，可以令到他們覆蓋到全香港，將巡邏層面由現時地面提升到天空上，當如果有案件任何發生時，它亦會自動調節。他又提到，8月份在觀塘繞道引入無人機配合隱型戰車執法的成效顯著，未來會視乎需要擴展至其他主要幹線或道路。