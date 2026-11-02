周一鳴：至今接逾1700宗盜用信用卡購iPhone案　已取消所有問題交易

蘋果公司早前先後推出iPhone 18 Pro和iPhone Duo，但懷疑出現盜用信用卡情況。警務處處長周一鳴表示，目前分別接獲1,589宗及138宗報案，警方已聯絡蘋果公司、信用卡公司和銀行，亦已取消所有有問題的交易，所有受害人沒有任何損失，期望蘋果將來推出新產品時，可以落實有效的保安措施，加強驗證。

周一鳴出席南區區議會時指，本港今年首三季共錄得約6.8萬宗罪案，比去年同期增加2.1%，其中絕大部分主要罪案均錄得跌幅，惟非禮、詐騙、青少年罪行等錄得升幅，當中詐騙案逾3.4萬宗，佔整體罪案過半，損失金額升至60.2億元。而電話騙案超越網購成為最嚴重類別，佔詐騙總數近3成，損失金額方面達19.4億元。