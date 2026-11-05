【繞場一週】馬會支持青協賽馬會有機農莊重建升級　藉智慧農業啟發年輕人實踐可持續生活

談到可持續發展，不少人首先想到科技與政策，其實我們每天的選擇同樣重要。食物如何生產、資源如何運用，都會對環境帶來影響。 為讓公眾透過親身體驗，認識這些環境議題，香港賽馬會慈善信託基金捐助香港青年協會推行「賽馬會氣候智能耕種教育計劃」，當中包括重建位於大欖郊野公園旁的「青協賽馬會有機農莊」，將其升級為涵蓋有機耕種、智慧農業、環境教育及低碳生活的學習平台。

這座佔地約16萬平方呎的農莊採用綠色建築設計，配備節能設備、雨水收集及再生能源系統，並引入智慧農業系統，展示如何透過創新科技提升資源效益，應對極端天氣為農業帶來的挑戰。「體驗式學習」亦是農莊的一大特色，參加者可透過教育導賞、工作坊、外展活動及農莊開放日，探索農業、環境與生活之間的關係，並了解氣候變化如何影響糧食供應。 Jessie近日到訪農莊，親身參與體驗並參觀智慧農業設施，了解食物從農田到餐桌的過程，以及珍惜資源的重要性。

馬會董事羅啟華在開幕典禮致辭時表示，馬會捐助是次項目，旨在啟發年青人善用科技應對氣候挑戰，珍惜食物與資源，並作出更環保的生活選擇。他補充，馬會將繼續推動「可持續發展」的慈善策略範疇，透過跨界別協作、創新方案和社區教育，推動減碳減廢及生物多樣性保育，並增強社區應對氣候變化的能力和韌性。 透過農莊的體驗及教育活動，計劃預計於三年內惠及約9萬名學生及公眾人士，以提升大眾對氣候變化的認識，並鼓勵更多人在日常生活中實踐可持續生活。

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