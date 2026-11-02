5動保團體半年接收逾560隻貓狗 聯盟倡建流浪動物綜合中心

本港早前接連發生狗隻襲擊事件，引起社會對流浪狗問題關注。動物福利關注聯盟昨公布，今年首半年救助逾560隻流浪貓狗，當中逾8成八成來自新界，約半數來源地位於北部都會區範圍。聯盟強調，相關個案不能直接歸因於北都發展，未來將深入研究探討原因。聯盟亦促請政府在兩年內將人道毀滅比率降至20%或以下，並透過興建「流浪動物綜合中心」等多項措施，改善流浪動物困境。
八成貓狗來自新界 元朗北區屯門佔七成
動物福利關注聯盟統計今年1月至6月期間，毛守救援、愛領養動物中心、浪浪之家等5個非牟利救助機構，合共接收569隻動物，其中56%為狗隻，44%為貓隻。在地域分佈方面，逾8成來自新界，其中以元朗區、北區及屯門區比例最高，3個地區合共佔新界來源個案的七成。
香港浸會大學社會學系研究助理教授林家宏表示，約半數新界個案的來源地，位於北部都會區範圍，但他強調該分類僅按地理位置統計，相關個案不能直接歸因於北部都會區的發展，團隊未來將深入研究地區分佈原因。
機構接收貓狗原因，以幼犬貓、受傷以及棄養或遺棄最為普遍。另外，數據顯示，有32%的接收動物報稱有飼養人，當中涵蓋遭飼養人主動棄養、遺棄於戶外，或因放養而未獲妥善照顧的個案，令貓狗面臨較高受傷或患病風險。
被問到政府應如何處理流浪狗襲擊問題時，「毛守救援」 創辦人Kent表示，咬人個案通常涉及地盤、倉庫等放養狗隻，因其地盤意識較強，「踏單車經過會惡你、催你」。他建議，要求所有工地、地盤及車房飼養的狗隻必須申請登記，透過嚴格規管改善情況。他亦建議政府積極推動領養文化，包括推出動物醫療津貼、興建寵物友善公屋或居屋等多項配套措施，吸引市民以領養代替購買。
根據漁護署數據，去年有40%貓狗經署方接收後遭人道毀滅。Kent促請政府檢視人道毀滅或撲殺政策，訂立在兩年內將人道毀滅比率降至20%或以下的目標，形容這是一項務實且可行的過渡方向；浪浪協進會則建議政府與建「流浪動物綜合中心」, 結合生命教育、動物訓練與收容等多項功能，全面改善社區動物處境。