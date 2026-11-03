首9個月電騙近萬宗 租賣電話卡擬修例規管

本港今年首9個月錄得6.8萬宗罪案，比去年同期增加2.1%，當中詐騙案佔整體案件逾半。警務處長周一鳴表示，電話騙案同期近萬宗，已超越網購成為騙案中最嚴重類別，損失金額達19.4億元；調查發現有人把已實名登記的電話卡交予詐騙集團，但現時租借或出售電話卡並不違法，當局擬修例應對。

電話騙案近期有急升趨勢，周一鳴出席南區區議會會議時表示，本港今年首9個月錄得6.8萬宗罪案，上升的罪案包括詐騙、非禮及青少年罪行等，詐騙案有34,679宗，佔整體罪案51%，宗數按年增加7.9%，損失金額亦上升6.7%至60.2億元。他提到，電話騙案已超越網購成最嚴重的詐騙類別，案件接近1萬宗，佔詐騙總數近三成，損失金額達19.4億元，屬各類騙案之冠，8至9月期間電話騙案更急劇增至3,900宗，八成屬假冒客服騙案，形容情況嚴峻。