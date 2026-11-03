首9個月電騙近萬宗 租賣電話卡擬修例規管

本港今年首9個月錄得6.8萬宗罪案，比去年同期增加2.1%，當中詐騙案佔整體案件逾半。警務處長周一鳴表示，電話騙案同期近萬宗，已超越網購成為騙案中最嚴重類別，損失金額達19.4億元；調查發現有人把已實名登記的電話卡交予詐騙集團，但現時租借或出售電話卡並不違法，當局擬修例應對。
電話騙案近期有急升趨勢，周一鳴出席南區區議會會議時表示，本港今年首9個月錄得6.8萬宗罪案，上升的罪案包括詐騙、非禮及青少年罪行等，詐騙案有34,679宗，佔整體罪案51%，宗數按年增加7.9%，損失金額亦上升6.7%至60.2億元。他提到，電話騙案已超越網購成最嚴重的詐騙類別，案件接近1萬宗，佔詐騙總數近三成，損失金額達19.4億元，屬各類騙案之冠，8至9月期間電話騙案更急劇增至3,900宗，八成屬假冒客服騙案，形容情況嚴峻。
詐騙集團藉漏洞扮本地撥出
警方分析受害人電話紀錄發現，絕大部分騙徒都是以本地電話號碼撥出，並有人把已完成網上實名登記的電話卡交詐騙集團使用。周一鳴稱，現時租借或賣電話卡並不構成罪行，當局計劃修例打擊相關詐騙行為，又指出有詐騙集團利用網絡電話服務的漏洞詐騙，該類電話不論從何處撥打，來源地都不會顯示「+852」，讓人誤以為號碼從本地撥出，警方已要求有關電訊商緊急停用該些號碼，並向電訊商分享辨識可疑用戶的方法，協助業界把關。
蘋果公司早前先後推出iPhone 18 Pro和iPhone Duo，但均出現大規模信用卡盜用情況。周一鳴提到，兩款電話開售後分別接獲1,589宗及138宗報案，警方已聯絡蘋果、信用卡公司和銀行，亦已取消所有有問題的轉賬和購買紀錄，所有受害人沒有任何損失。他期望蘋果將來推出新產品時，可落實有效保安措施加強驗證。