建築師學會威尼斯展再現公共建築 市政大廈展本地建築智慧

在香港，承載着不同功能的市政大廈是具標誌性的公共建築，隨着社會變遷，這類建築逐漸被取替。正舉行的香港建築師學會威尼斯雙年展暨巡迴建築展覽2025/26，便重新呈現了這些逐漸被遺忘的公共建築。展覽以檔案庫的形式展現，觀眾可以透過出自建築師之手的設計圖和模型等，重新認識這些本地建築。展覽策展人表示，雖然這類公共建築非常平凡，但卻展現了建築的智慧，希望把它們展示到世界舞台上。
在2025年威尼斯國際建築雙年展中，參展的建築師在香港館展示了香港在戰後數十年的公共建築，包括合作式住宅、多用途的市政大廈，以及現代主義的工業大廈，是次香港回應展便於本土再現這些公共建築。展覽展出了多個案例，包括官涌市政大廈、鰂魚涌街市及熟食中心，以及土瓜灣的「紅蘋果」街市等。
市政大廈僅香港擁有
展覽策展人、建築師歐暉表示，像市政大廈這類公共建築極具代表性的功能性建築，這類建築普遍是地下一層是街市，再上一層是熟食中心，亦有體育館和圖書館。他續指，這類建築不論是內地或外國都未曾出現，當國外建築師對這類建築仍停留在理論層面上，香港已經實踐了，是香港建築智慧的體現。
在展覽介紹「香港市政大廈」這部分，介紹了一系列當年由市政局興建，集不同功能於一身的建築；展出內容包括通過分析測量的建築圖則、不同比例的實體模型，以及照片記錄等。同時，展覽亦展出了各項科學測量數據，強調以自然通風為設計重點建築，正被封閉性設計取代。
此外，展覽亦展出了部分綜合大廈，如位於尖沙咀的重慶大廈和位於土瓜灣的益豐大廈。除了多用途大廈外，展覽亦展出本地一些歷史悠久的公共屋邨，包括華富邨和彩虹邨等。