建築師學會威尼斯展再現公共建築 市政大廈展本地建築智慧

在香港，承載着不同功能的市政大廈是具標誌性的公共建築，隨着社會變遷，這類建築逐漸被取替。正舉行的香港建築師學會威尼斯雙年展暨巡迴建築展覽2025/26，便重新呈現了這些逐漸被遺忘的公共建築。展覽以檔案庫的形式展現，觀眾可以透過出自建築師之手的設計圖和模型等，重新認識這些本地建築。展覽策展人表示，雖然這類公共建築非常平凡，但卻展現了建築的智慧，希望把它們展示到世界舞台上。

在2025年威尼斯國際建築雙年展中，參展的建築師在香港館展示了香港在戰後數十年的公共建築，包括合作式住宅、多用途的市政大廈，以及現代主義的工業大廈，是次香港回應展便於本土再現這些公共建築。展覽展出了多個案例，包括官涌市政大廈、鰂魚涌街市及熟食中心，以及土瓜灣的「紅蘋果」街市等。