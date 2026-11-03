龍尾村片段 鄺球鄺港傑疑合力搬重物入屋 庭上播蔡天鳳最後身影 登七人車後失蹤

28歲模特兒蔡天鳳涉遭殺害及肢解案在高等法院續審。控方傳召證物警員吳太盛，並播放由他檢取的閉路電視片段。控方昨續播放多段閉路電視片段，顯示案發前數日至蔡天鳳失蹤當日，鄺氏三父子的行蹤，包括鄺球曾到深水埗買疑涉案二手雪櫃；失蹤當日鄺港傑與鄺港智在旺角星巴克會面情況，期間鄺港傑多次做出幅度較大的肢體動作，包括向下敲打等。控方亦播出，相信蔡天鳳在生時的最後身影，她登上七人車情況。 蔡天鳳於2023年2月21日當日失蹤，控方播放多段閉路電視片段。片段顯示，鄺港傑同日上午在加多利山單位食外賣情況，其後離開。鄺港智則於中午約12時45分，手持一個白色大膠袋離開單位。中午12時49分，蔡天鳳乘坐由鄺港傑駕駛的AA字頭七人車(下稱AA車)到達加多利山。蔡進入單位後，約下午1時接待一名地產代理及一名女性訪客參觀單位。

庭上播放的片段可見，蔡天鳳向訪客介紹單位設計和傢俬。當訪客提到客廳吊燈不便宜時，蔡回應「呢一塊好貴㗎」，又形容家中「全部都用啲靚嘢」。蔡天鳳下午2時24分離開加多利山。控方指這可反映蔡積極推銷其單位。 鄺氏兄弟咖啡店會面 曾出現大幅度肢體動作 蔡天鳳抵達加多利山後，鄺港傑隨即前往旺角新世紀廣場，與鄺港智在咖啡店會面。片段顯示，兩兄弟面談約一小時，期間鄺港傑多次做出幅度較大的肢體動作，包括向下敲打、舉手及拉扯等動作，又曾雙手向下比劃。鄺港智則不時點頭回應，並曾模擬向下揮動手臂的動作。兩人座位旁放有一個白色膠袋。至下午1時53分，兩人離開咖啡店前往停車場。閉路電視顯示，鄺港智曾打開七人車後座車門，將白色膠袋放入，2時14分獨自離開商場，於2時18分在旺角基堤道的行人路邊等待。

鄺港傑則於約2時25分駕車抵加多利山，接載蔡天鳳，閉路電視亦拍到她登上AA車的情況，控方表示這是她在生時的最後身影。 至2時28分，AA車駛至基堤道，鄺港智隨即登車。控方指，3人原應到學校接蔡天鳳女兒放學。片段顯示，在2時39分，AA車駛經獅子山隧道。其後與另一輛VY字頭的白色七人車(下稱VY車)先後到達大美篤公眾停車場，停留數分鐘後一同離開。兩車在3時11分同抵龍尾村；鄺球從VY車下車。3時13分，鄺球與鄺港傑打開VY車尾箱，鄺港傑取出一個透明膠箱，鄺球則拿着膠箱蓋。二人其後將膠箱搬到AA車旁，當時鄺港智在車內。其後鄺港傑曾致電母親李瑞香但未獲接聽。

鄺港傑亦曾查看AA車後座情況，鄺港智則從車上落下。不久，鄺港傑從後座取出一個空膠箱並放在地上，再與鄺港智在車旁交談。庭上播放的錄音顯示，鄺港傑曾提到「呢道門安唔安全？」並着鄺港智「你食煙，你扮食煙」。之後鄺港智在兩車附近徘徊及吸煙。約3時24分，後車窗折射到鄺球從AA車後座搬出一個沉重膠箱。約10分鐘後，鄺港傑再致電李瑞香，「我叫你而家即刻去」著對方接蔡天鳳女兒放學。 閉路電視片段亦顯示，鄺港智曾從AA車取出一個白色膠袋及一個紅色膠袋，並曾更換褲子。鄺港傑則多次來回村屋與AA車之間，先後取出車內地氈及窗簾，又疑擦拭副駕駛座椅背，其後返回屋內。至下午3時44分，鄺港智手持白色膠袋離開龍尾村。下午3時58分，鄺港傑駕駛AA車離開現場，而鄺球則留在村屋內。

庭上另有片段顯示，鄺球當日早上到中國移動辦理電話服務後，駕車前往大埔龍尾村單位。至下午約1時許，仍身處龍尾村單位附近，曾一度外出午膳，其後再返回單位。 深水埗買二手雪櫃 此外，控方亦播出2023年2月15日至20日期間的閉路電視片段。片段顯示，鄺港傑於2月15日到九龍城一間五金店，購買圓頭鎚、兩卷黑色牛皮膠紙及一卷雙面膠紙，其間曾向店員做出敲打手勢，其後帶同貨品離開。2月17日，鄺球到深水埗醫局街一間二手電器店選購雪櫃。片段顯示，鄺球曾打開雪櫃檢查，其後店員以保鮮紙包裹雪櫃，並協助將雪櫃搬上涉案七人車。庭上另提到，警方其後在龍尾村單位檢獲涉案雪櫃。

此外，控方亦播放片段顯示，鄺港傑曾將一個嬰兒浴盆帶返尚文苑住所，其後鄺球於2月20日手持該浴盆離開住所，再將之帶到龍尾村單位。