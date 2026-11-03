5動保組織半年收569貓狗 四成來自北都 倡建流浪動物綜合中心

動物福利關注聯盟統計今年1月至6月期間，毛守救援、愛領養動物中心、浪浪之家等5間非牟利救助機構，合共接收569隻動物，其中56%為狗隻，44%為貓隻。在地域分佈方面，逾八成來自新界，其中以元朗區、北區及屯門區比例最高，3個地區合共佔新界來源個案的七成。

香港浸會大學社會學系研究助理教授林家宏表示，約半數新界個案的來源地，位於北部都會區範圍，但他強調該分類僅按地理位置統計，相關個案不能直接歸因於北都發展，團隊未來將深入研究地區分佈原因。

至於機構接收貓狗原因，以幼犬貓、受傷以及棄養或遺棄最為普遍。另外，數據顯示，有32%的接收動物報稱有飼養人，當中涵蓋遭飼養人主動棄養、遺棄於戶外，或因放養而未獲妥善照顧的個案，令貓狗面臨較高受傷或患病風險。

被問到政府應如何處理流浪狗襲擊問題時，「毛守救援」 創辦人Kent表示，咬人個案通常涉及地盤、倉庫等放養狗隻，因其地盤意識較強，「踏單車經過會惡你、催你」。他建議，要求所有工地、地盤及車房飼養的狗隻必須申請登記，透過嚴格規管改善情況。他亦建議政府積極推動領養文化，包括推出動物醫療津貼、興建寵物友善公屋或居屋等多項配套措施，吸引市民以領養代替購買。