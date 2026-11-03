發行400盎司金條黃金代幣「HAU」作定價基準 實現跨行代幣化黃金交易 邁向「24×7」實時買賣

香港金融科技周昨日在會展揭幕，財庫局長許正宇在會上宣布，銀行間代幣化黃金交易項目即將啟動。項目透過金管局代幣化基建「Project Ensemble」進行，發行代表標準400盎司金條的黃金代幣，並採用香港黃金參考價格「HAU」作為定價基準。除黃金代幣化交易外，項目同時引入代幣化存款機制。此外，香港黃金交易所夥拍信銀國際完成代幣化存款支持黃金交易的測試，實現全天候「24 × 7」貨銀兩訖，並計劃於明年正式商業化推向市場。
首筆跨行「代幣化黃金╳存款」交易成功落地
香港首個五年規劃明確提出以黃金為切入點，全力構建大宗商品交易生態圈及一體化黃金生態體系。許正宇昨日透露，Project EnsembleTX首筆「代幣化黃金 × 代幣化存款」跨行交易已落地，是首個將代幣化存款與代幣化黃金在同一筆交易中打通的真實用例。
據了解，金管局Project Ensemble是推動香港代幣化生態圈發展沙盒計劃，自2025年11月進入EnsembleTX試行階段。首筆交易交由招金礦業作為黃金發行方，建設銀行(亞洲)擔任黃金託管行及付款行，東亞銀行聯同銀聯通寶擔任收款行，並由螞蟻數科自主研發的代幣化平台Anvita TaaS提供技術支持，以「HAU」為參考，完成倫敦合格交割規格金條的代幣化發行與所有權轉移。
許正宇指出，此筆交易成功將香港「國際黃金交易中心」的建設，與金管局Project Ensemble所建構的代幣化存款基礎設施無縫連接。業界參與者得以在真實交易場景中把實物黃金融入代幣化金融體系，標誌著香港在構建全球領先的代幣化資產生態系統上，邁出了從概念驗證走向商業實踐的關鍵一步。
信銀國際金交所完成測試 擬明年商業化
同日，香港黃金交易所與信銀國際亦攜手宣布，順利完成代幣化存款黃金相關試點測試，成功把代幣化存款帶入黃金市場，實現全天候「24X7」貨銀兩訖。
作為香港黃金交易所的唯一結算銀行，信銀國際個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，該行已順利完成行內結算及跨行轉帳測試，目標是於明年首季或第二季投入商業化運作，實現傳統存款與代幣化存款雙軌並行，支持黃金全天候實時交易，從而大幅提升結算效率並降低對沖與清算風險。隨著黃金結算場景測試成功，她相信代幣化存款未來將在公募基金交易及其他資產類別中大放異彩。
代幣化黃金或進軍二級市場
證監會投資產品部執行董事吳家俐表示，代幣化於二級市場以及財資管理兩個應用場景中日益普及。證監會已於10月底首次批准代幣化基金於二級市場交易，未來代幣化黃金ETF極可能成為下一個二級市場試行標的。
許正宇總結指出，黃金作為全球最古老的價值貯藏工具，代幣化為其開啟了全新的歷史篇章。如今在香港「科技賦能、今古交融」的優勢下，黃金已蛻變為一種極具潛力的新型數字資產。展望未來，香港將持續健全相關監管體系，政府目前正就虛擬資產交易、託管及管理服務的監管制度制訂具體法規，目標於今年內向立法會提交修訂條例草案。