發行400盎司金條黃金代幣「HAU」作定價基準 實現跨行代幣化黃金交易 邁向「24×7」實時買賣

香港金融科技周昨日在會展揭幕，財庫局長許正宇在會上宣布，銀行間代幣化黃金交易項目即將啟動。項目透過金管局代幣化基建「Project Ensemble」進行，發行代表標準400盎司金條的黃金代幣，並採用香港黃金參考價格「HAU」作為定價基準。除黃金代幣化交易外，項目同時引入代幣化存款機制。此外，香港黃金交易所夥拍信銀國際完成代幣化存款支持黃金交易的測試，實現全天候「24 × 7」貨銀兩訖，並計劃於明年正式商業化推向市場。

香港首個五年規劃明確提出以黃金為切入點，全力構建大宗商品交易生態圈及一體化黃金生態體系。許正宇昨日透露，Project EnsembleTX首筆「代幣化黃金 × 代幣化存款」跨行交易已落地，是首個將代幣化存款與代幣化黃金在同一筆交易中打通的真實用例。

據了解，金管局Project Ensemble是推動香港代幣化生態圈發展沙盒計劃，自2025年11月進入EnsembleTX試行階段。首筆交易交由招金礦業作為黃金發行方，建設銀行(亞洲)擔任黃金託管行及付款行，東亞銀行聯同銀聯通寶擔任收款行，並由螞蟻數科自主研發的代幣化平台Anvita TaaS提供技術支持，以「HAU」為參考，完成倫敦合格交割規格金條的代幣化發行與所有權轉移。