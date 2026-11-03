咪錶泊車系統故障｜運輸署：凌晨更新系統軟件後致後台軟件故障 未能與咪錶連接(更新)

運輸署今早約8時20分，接獲營運商報告咪錶泊車系統故障，經營運商全力搶修後，咪錶泊車系統已恢復正常運作。署方會繼續督促營運商徹查事故原因及提交報告，防止同類事件再發生；至今沒有證據顯示系統被攻擊，並會通報數字政策辦公室。 運輸署晚上表示，初步調查後發現，今日凌晨更新系統軟件後 ，導致後台軟件故障，因而未能與咪錶正常連接，涉及全港約1.1萬個咪錶。署方已責成營運商徹底調查事故原因及提交詳盡報告，防止同類事件再發生，至今沒有證據顯示系統被攻擊，署方已通報數字政策辦公室。營運商會就上午8時至下午12時15分所有咪錶交易，安排全數退款至用戶的同一支付工具，並爭取在本星期內盡快完成審批退款。

運輸署又指，截至目前署方及營運商共接獲約1,100宗相關查詢；已要求營運商加派人手加快處理市民查詢。運輸署強調，全港咪錶涉及廣大駕駛者，署方會嚴肅、謹慎調查事件，並加強後備方案，確保日後系統穩定暢順運作。 警方： 按個案實際情況跟進處理 警方今晚表示，正審視系統故障期間就路旁泊車位發出的交通定額罰款通知書，並會按個案的實際情況跟進處理。市民如認為其接獲的告票可能與是次系統故障有關，欲查詢或提出異議，可親身到訪或以郵寄、電郵的方式，或致電電熱線181 181與中央交通違例檢控組聯絡。此外，市民亦可透過警務處電子報案中心、電子交通告票平台，或平台的流動應用程式提出異議。

運輸及物流局局長陳美寶表示，局方高度重視事件，已經責承運輸署，要求營運商香港電訊盡快於24小時內提交報告。運輸署已經與警方聯絡，在系統未完全復修前，警方不會在路旁泊車位執法。 方保僑估計涉維護過程現程式錯誤 香港電訊指咪錶泊車系統今早曾出現故障，現已全面恢復正常，就事件對公眾帶來不便深感抱歉，並將盡快向運輸署提交報告及改善方案。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計與軟件或後台維護有關，指這類軟件故障，通常是由於更新或維護過程中出現程式錯誤，導致系統未能與前線咪表通訊。他建議營運商日後將大型升級安排在非繁忙時段進行，並必須先完成測試及設立即時回滾機制。同時應加強主動監察及備援系統，確保即使主系統出現問題，仍能維持基本運作，將對市民的影響減至最低。