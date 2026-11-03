候鳥稱海關引用國安法新規扣台訂購書籍　海關：不評論個案

前油尖旺區議員朱江瑋成立的關注在囚人士支援平台「候鳥」周一(2日)在社交平台稱，海關引用《港區國安法》新實施細則，沒收逾60本從台灣訂購的書籍。指一批原定10月13日送抵的台灣書籍，延遲7天才送到，運輸公司指，書籍曾被海關扣查。門市收貨時，原本應有兩箱貨品，只剩下半箱，超過60本書籍被檢走，海關至今未有交代具體理由。

海關表示不會評論個別個案，指海關作為維護國家安全的重要一員，一直嚴格把關，全力維護國家安全，若發現具煽動意圖的物品，將會依法扣查有關物品，並按情況轉交警方國安處跟進。