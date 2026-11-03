候鳥稱海關引用國安法新規扣台訂購書籍　海關：不評論個案

前油尖旺區議員朱江瑋成立的關注在囚人士支援平台「候鳥」周一(2日)在社交平台稱，海關引用《港區國安法》新實施細則，沒收逾60本從台灣訂購的書籍。指一批原定10月13日送抵的台灣書籍，延遲7天才送到，運輸公司指，書籍曾被海關扣查。門市收貨時，原本應有兩箱貨品，只剩下半箱，超過60本書籍被檢走，海關至今未有交代具體理由。
海關表示不會評論個別個案，指海關作為維護國家安全的重要一員，一直嚴格把關，全力維護國家安全，若發現具煽動意圖的物品，將會依法扣查有關物品，並按情況轉交警方國安處跟進。
候鳥指運輸公司有一張海關「檢取物品收據」，顯示海關根據《港區國安法》43 條實施細則附表 3 第 13B(1) 條執法。根據細則，「海關人員如在指明地方執行職能時，合理地懷疑某物品屬具煽動意圖的物品，可檢取該物品，而不論是否有人因為該物品而就危害國家安全罪行被拘捕」。候鳥曾向海關查詢，惟只獲簡短回覆，未解答檢取原因。
非新出版曾不止一次進口
候鳥認為被收取的書籍不涉煽動意圖，應予歸還，又提到該批書並非新出版，曾不止一次從台灣進口，在如一門市及部分獨立書店均有發售，過去未有被指危害國安。
政府3月修訂《港區國安法》實施細則，其中賦權海關可檢取合理地懷疑屬具煽動意圖的物品，亦可向裁判官申請充公。