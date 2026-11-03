萬聖節｜業界稱市區部分酒店近爆滿　學者指多項盛事有協同效應

萬聖節全港多區都有活動，本港上周五至周日一連3日共錄得約60萬人次訪港旅客，較去年同期增加34%。有學者表示，過往萬聖節慶祝活動多數集中在一兩天，今年延長至整個月份，形容「萬聖月」非常成功，加上啟德舉行演唱會及香港美酒佳餚巡禮等，產生協同效應，旅遊氣氛熾熱，旅客來港可以一次過參與幾項活動。

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮在港台節目說，如果單看香港美酒佳餚巡禮，的確做到丁財兩旺，至於是否延伸至整個旅遊產業，則要視乎稍後公布的數字。他說，旅發局接著舉辦「香港美食月」，當中提供「宵夜地圖」是很好的宣傳，因為有不少旅客反映有興趣留夜一些，但太夜找不到食肆，旅發局的資訊正好方便到他們。