萬聖節｜業界稱市區部分酒店近爆滿　學者指多項盛事有協同效應

萬聖節全港多區都有活動，本港上周五至周日一連3日共錄得約60萬人次訪港旅客，較去年同期增加34%。有學者表示，過往萬聖節慶祝活動多數集中在一兩天，今年延長至整個月份，形容「萬聖月」非常成功，加上啟德舉行演唱會及香港美酒佳餚巡禮等，產生協同效應，旅遊氣氛熾熱，旅客來港可以一次過參與幾項活動。
香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮在港台節目說，如果單看香港美酒佳餚巡禮，的確做到丁財兩旺，至於是否延伸至整個旅遊產業，則要視乎稍後公布的數字。他說，旅發局接著舉辦「香港美食月」，當中提供「宵夜地圖」是很好的宣傳，因為有不少旅客反映有興趣留夜一些，但太夜找不到食肆，旅發局的資訊正好方便到他們。
建議參考外國令大型活動「一浪接一浪」
香港餐旅業協會主席梁熙在同一節目說，過往萬聖節可能只集中一晚的活動，今年旅發局首次舉辦萬聖月，不少旅客之前已經來港，並拍照放上網，吸引其他旅客留意，並選擇在萬聖節周末來港參與活動，再加上周末期間有大型音樂會舉行、香港美酒佳餚巡禮等，令到這個周末的旅客數字創下佳績。
梁熙說，過去的周末酒店業亦有受惠，市區部分酒店入住率近百分百，而房價較平日的周末翻一倍、亦比去年同期升五至六成。他又指，酒店業界最擔心「一時飽死、一時餓死」，建議政府及業界參考外國經驗，令大型活動可「一浪接一浪」，平均分佈在不同時段，以維持合理的消費水平與長期經濟效益。對於本月的「香港美食月」及「香港宵夜地圖」，他認為未必能推動商舖延長營業時間，建議舉辦更多類似「萬聖月」的活動，例如將「動漫節」延伸至香港更多地方，不只集中在會展。