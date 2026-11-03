區議員施駿興「衰十一」判囚2年半 政府：9月中定罪起已停發酬津(更新)

法官陳廣池判刑時指，被告在求情沒有任何悔意、愧疚。辯方對事主的創傷隻字不提，而是花不少篇幅刻意讚揚被告的社區貢獻。但陳廣池指這些無論作為政治盤算，還是品格上的真誠作為，都是發生在罪行之後 ，而非罪行之前。

女方十多年後報警

施駿興在2008年任小學話劇導師助手，認識一名11歲女學生。其中一宗控罪指他當年在土瓜灣高山道公園非禮11歲女童X。而至2011年，施駿興疑與該女童發展情侶關係，涉於天水圍單位內與女童性交。女方十多年後報警，施早前被裁定非禮罪不成立，而與16歲以下的女童非法性交罪成，控方引述被告背景指，被告已婚，在本案之前無刑事定罪紀錄。

政府表示非常重視區議員的品格和誠信操守，民政及青年事務局局長麥美娟已按《區議會條例》及區議員履職監察制度就個案委任監察委員會調查，監察委員會將按案件的進展作適當跟進工作。《區議會條例》訂明，若區議員被裁定犯下罪行而被判監超過3個月，而又不得選擇以罰款代替，將喪失區議員資格。由於控辯雙方仍可就案件提出上訴，政府會密切留意司法程序進展。至於施駿興的區議員酬津，則由9月14日定罪起已停止發放。