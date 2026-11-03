張世華醫生離世｜病人悼腸胃肝臟科仁醫：少了一位視病如親的醫者

據社交平台Threads上載相片，指診所通知病人張世華離世：「我們懷著極其沉痛的心情通知大家，張世華醫生近日不幸因急病與世長辭。張醫生多年來不僅是各位的仁醫，更是大家信任的健康守護者。在此艱難時刻，我們與大家一同深表哀悼。由於張世華醫生突然因病離世，他的診所不會再運作，張世華醫生的團隊，需要跟從醫務委員會守則，把醫療紀錄保存，有見及此，需要由另一位醫生保存，並通知病人。」

帖文曝光後不少病人均於網上留言，有人指4月已收到通知，亦有人於9月獲知會，病人均異口同聲大讚張世華、「呢個醫生好好人，詳細同你講，都會聽你慢慢講，會接急症。我兩次急診全靠佢」、「張醫生係好有耐性架，會好詳細咁講解檢查嘅程序，好難得遇到個畀自己更緊張身體健康嘅醫生」。

有病人亦上載「藥袋」圖片，指本想預約門診，但在網上見到「永久停業」及離世的消息，指「您是我見過最有耐心、最溫柔的醫生。我滿腹疑問地請教了半個小時，您都始終溫和地逐一解答，連那些微小的病理細節，您都反覆仔細說明。」，每次覆診都帶著「輕鬆的心情步出診所，因為你總聆聽和安撫」；對於張世華的離去，該病人稱「這世界上，又少了一位真正視病如親的醫者。」