蔡天鳳碎屍案｜蔡失蹤第2日 鄺球買手鋸及快速切割鋸帶返龍尾村(更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，案件今日(11月3日)踏入第29日審訊，庭上繼續播放2023年2月21日傍晚，即蔡天鳳失蹤後三人行蹤片段。 片段顯示在蔡失蹤當日即2023年2月21日下午4時左右，鄺港傑駕駛七人車離開龍尾村，半小時後抵大埔超級城，他停泊私家車後在商場遊蕩，期間用手機與他人通電話，下午5時左右離開。

鄺港智在同日下午3時45分步離龍尾村，兩小時後出現在尖沙咀便利店購買香煙，當時他正在通電話。晚上7時許才鄺港傑駕物抵達加多利山單位，鄺港智與鄺港傑一同下車，單位除了兩兄弟外，鄺母李瑞香及鄺蔡子女亦在場。鄺港傑在單位中逗留約半小時後離開，並駕車前往荃灣名逸居停車場，他泊車後步行抵達荃灣悅來坊商場，期間他一直用手機與他人通電話，並在晚上8時05分登上了一輛的士。通話記錄顯示，鄺港傑泊車後到他登上的士期間，一直與鄺球通電。鄺球晚上8時06分駕駛私家車離開龍尾村，約兩小時後鄺球與鄺港傑一同返回龍尾村單位。

李瑞香得悉已報警向鄺港智稱：死啦我好驚 鄺港智於2月22日凌晨12時20分帶同背囊離開加多利山單位，李瑞香於單位門口問鄺港智：「幾時報㗎？」，鄺港智回應：「依家囉...我啱啱同佢講完電話」。李瑞香稱：「有無車嚟接你？」，鄺港智回應：「唔知呀，搵唔到呀」。李瑞香說：「快啲快啲，可能會⋯⋯ 下一步即刻嚟㗎啦...死啦，我好驚呀」。鄺港智及後離開單位，登上的士到達凱旋門。同日下午近1時許，鄺港智離開凱旋門前往尖沙咀貴族鐘錶珠寶取回名錶及現金，片段顯示鐘錶職員陳亮恒在公司樓下街道將兩個袋交予鄺港智後，鄺港智立刻離開，陳亮恒早前供稱兩個袋分別裝有140萬元現金及名錶。鄺港智取得名錶及現金後，下午1時43分返回凱旋門。

庭上繼續播放2月22日，即蔡天鳳失蹤第二天的三父子行蹤片段。當日早上約6時，片段顯示鄺球和鄺港傑在龍尾村單位外出現，泊在單位外的私家車車尾箱被打開，有一些東西被放入車尾。鄺球登上司機位，鄺港傑在右邊上車，其後開車駛至該村餐廳「開心BB棧」附近，片段顯示，「一個人」三次把物件放入垃圾桶。鄺港傑於早上6時40分左右，返回葵涌尚文苑住所，之後駕駛另一車離開，控方指他外出送蔡的子女上學。鄺球於同日早上7時許，亦一度開車到尚文苑，約一個多小時後開車離開。

片段亦顯示，鄺球於蔡失蹤第2日，即23日下午赴深水埗鴨寮街五金店，以現金購買手鋸、鋼鋸及快速切割鋸三把手鋸，之後駕車到龍尾村單位，當晚7時提著黑色膠袋步行離開。 案件編號：HCCC198/2025