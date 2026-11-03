黃之鋒案｜黃之鋒認串謀勾結外國勢力　判囚10年(更新)

正就35+顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指與羅冠聰等人，串謀請求外國制裁中國及香港特區。他早前承認一項串謀勾結外國勢力罪，法官譚耀豪於周四(5日)上午判刑認為本案屬罪行重大，以監禁13年為量刑起點，扣減認罪折扣等，終判處黃之鋒監禁10年，其中2個月2日與「35+」顛覆案餘下刑期同期執行。

被告黃之鋒(29歲)，被控於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身分不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。