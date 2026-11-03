黃之鋒案｜黃之鋒認串謀勾結外國勢力　判囚10年(更新)

正就35+顛覆國家政權案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指與羅冠聰等人，串謀請求外國制裁中國及香港特區。他早前承認一項串謀勾結外國勢力罪，法官譚耀豪於周四(5日)上午判刑認為本案屬罪行重大，以監禁13年為量刑起點，扣減認罪折扣等，終判處黃之鋒監禁10年，其中2個月2日與「35+」顛覆案餘下刑期同期執行。
被告黃之鋒(29歲)，被控於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身分不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。
李桂華：冀黃之鋒在獄中反省自己
警務處國安處總警司李桂華表示歡迎法庭對黃之鋒作出重判。他指黃之鋒未成年已經參與社運，18歲開始涉及不同罪行，包括觸犯國安法等，形容他犯案纍纍，當中包括在2019年6月的包圍警總事件，黃之鋒是以組織及煽動者身份被控告。
李桂華說各項事件反映黃之鋒是不願意守法的人，連法庭亦不放在眼內。李桂華希望黃之鋒在餘下於監獄的日子，繼續反省自己對國家及香港做過的錯事和壞事，培養守法精神，及好好認識國家。
黃之鋒自2020年11月23日開始還押，至今羈押時間已經超過2,100天。根據《香港國安法》，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪分兩級量刑，罪行重大可判處10年監禁至終身監禁，一般情節量刑則為3年至10年監禁。
案件編號：HCCC181/2026