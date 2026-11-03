香港國際警務學院11.11成立　槍械科總督察統籌高階戰術課程

最新一期《警聲》報道，警隊將於11月11日正式成立香港國際警務學院，統籌20多個重點培訓課程及警務領導論壇項目，邀請世界各地執法人員來港交流，深化國際警務協作，為香港作為「超級聯繫人」的角色出一分力。其中一項培訓課程——「高階戰術應用課程」由槍械訓練科總督察梁鎮生統籌，他期望以專業知識和經驗傳承作為連繫各地警務精英的橋樑，攜手維護全球公共安全。

從前線到教官 傳承專業

梁鎮生曾駐守要員保護組及機場特警組，其後擔任鐵路應變部隊首任主管，並於2020年槍械訓練科羅致成為教官，主理「武力使用教官課程」，為警隊及其他紀律部隊培訓教官。「從前線行動轉到教官培訓，責任更重。我們要確保每位教官準確掌握槍械及武力使用的專業知識，將專業要求與安全理念傳承下去，讓前線人員能安全有效地執行職務，保護市民。」

赴內地及海外互學互鑒 優化培訓

梁鎮生曾隨槍械訓練科到訪重慶、湖北等地，「我們有機會深入了解內地人員應對暴力場景的戰術，例如靈活運用棍、盾、叉等裝備制服疑犯。」經驗交流的重點在於了解各類戰術理念，取長補短，槍械訓練科亦會結合交流所得與執法經驗，優化培訓內容，讓訓練與時並進。