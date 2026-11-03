涉損壞露宿者手錶及拒捕　送貨員拒捕罪成判囚4周

一名曾任職警務督察的男送貨員涉嫌損壞露宿者手錶及拒捕，他否認刑事損壞等兩罪受審。裁判官熊雪如今日(3日)於西九龍裁判法院指，露宿者證供含糊不清，法庭未能肯定事發經過，故裁定刑事損壞罪脫，但警員當時明顯正在執勤，被告明知而不斷反抗，裁定抗拒警務人員罪成，終判囚4星期。
被告李天洛(41歲)，報稱送貨員，被控於今年4月10日，在太子道西近荔枝角道的行人過路處的安全島，無合法辯解而損壞屬於吳鎮海的一隻銀色手錶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。另一項控罪指，被告在今年4月11日，在同一地方抗拒執行職責的警務人員。
熊官指本案的刑事損壞罪為一對一指控，露宿者的證供尤為關鍵。然而露宿者就著案發時間、與被告爭執的來龍去脈、現場有否他人的證供含糊不清，露宿者堅稱當時有警員目擊，惟與客觀證據不符，裁定露宿者未能清晰表達事件經過。儘管被告與露宿者明顯對立，法庭未能穩妥信納露宿者的證供，亦未能肯定手錶的損壞由涉案行為造成，終裁定刑事損壞罪脫。
此外，熊官信納警員證供，指被告必然知道警員的身份，而且本身已不禮貌。當警員依照合理理由宣佈拘捕時，被告更加握拳揮手衝向其中一名警員，即使已鎖上手銬仍繼續「鬥力」，加上無證據顯示警方使用不恰當武力，被告的行為亦非自衞，終裁定抗拒警員罪成。
回應「求咩情呀？根本有問題」
庭上透露被告有4次案底，其中於2020年因同類罪行入獄，熊官問被告是否確認紀錄，被告表示「唔確認」、「我根本都無罪」。之後問到有否求情說話時，被告反問「求咩情呀？根本有問題」。熊官形容抗拒警員罪性質嚴重，判刑須具阻嚇性，以確保警務人員可以執行其職責，而且被告堅稱無罪，熊官認為被告無悔意，終判囚4星期。
案件編號：WKCC1628/2026