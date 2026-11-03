涉損壞露宿者手錶及拒捕　送貨員拒捕罪成判囚4周

一名曾任職警務督察的男送貨員涉嫌損壞露宿者手錶及拒捕，他否認刑事損壞等兩罪受審。裁判官熊雪如今日(3日)於西九龍裁判法院指，露宿者證供含糊不清，法庭未能肯定事發經過，故裁定刑事損壞罪脫，但警員當時明顯正在執勤，被告明知而不斷反抗，裁定抗拒警務人員罪成，終判囚4星期。

被告李天洛(41歲)，報稱送貨員，被控於今年4月10日，在太子道西近荔枝角道的行人過路處的安全島，無合法辯解而損壞屬於吳鎮海的一隻銀色手錶，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。另一項控罪指，被告在今年4月11日，在同一地方抗拒執行職責的警務人員。