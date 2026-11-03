尖沙咀站再現集體逃票 6人貼背「連體嬰」出閘（有片）

社交平台Threads近日流傳影片，指港鐵尖沙咀站有至少3對男女乘客以「連體嬰」方式集體逃票。《am730》正向港鐵查詢事件。 影片可見，兩名孭背包的男子一前一後走到出閘機，前方白衫男做出拍卡動作後，後方藍衣男即貼背緊隨通過，閘機一度顯示「紅色交叉」即拍卡無效。二人出閘後與一名粉衣女子一同離開，拍片者指該女子屬另一對「連體嬰」乘客，指當時至少有6男女以類似方式出閘。

網民批評事件離譜，「佢地真係好唔要面」、「接二連三、三番四次都係咁」、「明目張膽」、「新閘太容易過」、「玩爛規矩」，亦有網民認為港鐵應加強巡查及考慮重用舊款三棍閘機。港鐵回覆傳媒時表示，事件於11月1日晚上發生，有乘客懷疑未有繳付正確車資於尖沙咀站出閘，留意到相關片段後即時跟進並報警。港鐵強調，任何未繳付正確車資及其他形式逃票均違反附例，港鐵可向有關乘客徵收附加費，並會在有需要時提出檢控。乘客若發現懷疑有逃票的行為，請即時通知車站職員，以便作出適切跟進，車站職員會多加留意。

8月發生「36人集體衝閘」 警鎖定導遊身份 根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收1000元附加費；未有繳付車費而離開已付車費區域，最高罰款5000元。 今年8月23日晚上，尖沙咀站發生「36人集體衝閘」事件，一名旅行團導遊在閘機前多次拍卡放行數十名團友，港鐵其後報警，警方其後鎖定涉案導遊身份。

今年8月23日晚上，尖沙咀站發生「36人集體衝閘」事件