大埔宏福苑五級火｜鄧家彪倡設「篤灰獎金」打擊圍標　鄧炳強指會沿用警方線人費

立法會相關事務委員會今午開會，討論打擊樓宇維修工程圍標措施。鄧家彪關注圍標是隱密的行為，每個參與協議的人都有可能得到利益，無人有動機「爆料」。他建議參考房委會的舉報濫用公屋獎勵，保安局可設立「篤灰獎金」，讓當局有更多收集資料的渠道。此外，鄧家彪認為可令壞分子「唔知身邊邊個信得過，隨時都係篤灰嘅人」，製造這個效果後會減低圍標機會。

鄧炳強回應指打擊樓宇維修工程圍標的聯合特遣隊，成員包括警務處、廉署及競委會，而前兩者一向有線人費，會沿用此特別服務費用。至於參考房委會每收回一個被濫用公屋單位便向舉報人發獎金，可在特遣隊開始行動後再研究。

關注 特遣隊行動優先次序

至於民建聯議員陳學鋒問及特遣隊有何「特別能力」，可更有力打擊圍標。他關注香港很多大廈需進行大維修，特遣隊行動的優先次序是按大維修金額，「1億嘅做先，100萬就擺低先？」抑或是基於住戶人數考慮。鄧炳強坦言資源非無限，會基於一籃子因素決定行動優先次序，影響較大的、例如是大型屋苑、金額龐大、想投標人士有黑社會背景等會優先做。

而聯合特遣隊有權列席業主立案法團會議，鄧炳強指特遣隊會優先到圍標風險高的屋苑列席，例如「情報知道次次開會都有黑社會、有人鬧交、有人搞事，又或者嚿肥豬肉好多團夥睇住」。消防處處長楊恩健出席會議後被追問會否辭職，有否接受公務員敍用委員會調查等，不過並無回應。