調查：近四分一旅客有食物過敏　對港安全感僅3.38分 SAFE BITE HK推「過敏友善餐廳互助地圖」

旅客外遊難免品嚐當地美食，但若遇上食物敏感，不但破壞興致，更可能危及健康。SAFE BITE HK聯同香港壽臣山獅子會、香港過敏科醫學會及香港過敏協會調查發現，近四分一旅客確診有食物過敏、不耐受或乳糜瀉，香港對他們而言是「可行但不輕鬆」的目的地，平均安全感僅3.38分。僅約三分一旅客整個旅程沒有特別困難，三成曾有嚴重或過敏性休克病史，逾半從不攜帶腎上腺素自動注射器。
過敏科醫學會：香港嚴重過敏性休克發病率趨升
香港過敏科醫學會副會長梁詩彥指出，非亞太地區旅客尤其感到不便，更傾向不推薦香港甚至更改行程，用餐時最常遇到餐牌致敏原資訊不足、溝通困難及交叉接觸憂慮。
她強調「食物過敏並非偏食，而是關乎生死的事」，並舉出真實個案，如2024年一名有花生過敏的18歲英國旅客在土耳其再三確認食品不含花生，對方保證後仍出現反應並身亡；另有英國籍小朋友特別揀選雞肉漢堡並確認不含牛奶，卻因雞肉曾以含牛奶方法烹調而嚴重過敏死亡。
香港過敏科醫學會主席李曦補充，這些個案反映食物敏感的重要。他又指，香港嚴重過敏性休克發病率在2009至2019年間上升約3.5倍，處理個案會加重醫療負擔，期望社會加強防範。
SAFE BITE HK倡推動中英雙語致敏原披露
SAFE BITE HK創辦人陶耀輝指出，真正安全的飲食環境應讓有需要者獲得清晰、可靠且一致的資訊，呼籲推動中英雙語致敏原披露、為前線員工提供過敏及安全溝通培訓，並探討在高人流地點設置公眾可用腎上腺素自動注射器。他同時建議機場、旅發局、航空公司、港鐵、餐飲及酒店業界共同協作，建立更安全包容的飲食環境。
推全港「香港過敏友善餐廳互助地圖」
另外，大會推出一系列食物敏感人士友善措施，包括即日起啟動全港首個社群驅動的「香港過敏友善餐廳互助地圖」，讓公眾舉薦過敏溝通良好或食材標示透明的餐廳，並公開免費下載《香港食物過敏求醫指南》電子書。
大會另會推行第二階段將推出社區篩查及基層檢測支援、餐廳員工「30分鐘前線防線」講座，讓他們了解如何處理客人過敏情況與溝通；另想推行過敏友善體驗試點計劃，與部分餐廳合作設置過敏友善餐單，以及更大規模的本地市民食物過敏調查。