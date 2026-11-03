調查：近四分一旅客有食物過敏　對港安全感僅3.38分 SAFE BITE HK推「過敏友善餐廳互助地圖」

旅客外遊難免品嚐當地美食，但若遇上食物敏感，不但破壞興致，更可能危及健康。SAFE BITE HK聯同香港壽臣山獅子會、香港過敏科醫學會及香港過敏協會調查發現，近四分一旅客確診有食物過敏、不耐受或乳糜瀉，香港對他們而言是「可行但不輕鬆」的目的地，平均安全感僅3.38分。僅約三分一旅客整個旅程沒有特別困難，三成曾有嚴重或過敏性休克病史，逾半從不攜帶腎上腺素自動注射器。

過敏科醫學會：香港嚴重過敏性休克發病率趨升

香港過敏科醫學會副會長梁詩彥指出，非亞太地區旅客尤其感到不便，更傾向不推薦香港甚至更改行程，用餐時最常遇到餐牌致敏原資訊不足、溝通困難及交叉接觸憂慮。