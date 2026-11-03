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出版：2026-Nov-03 16:54
更新：2026-Nov-03 16:54

VTC下學年本地學額增一成至1.4萬個　擬增設盛事娛樂科技課程

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郭龍基(左)對VTC來年收生情況抱審慎樂觀態度；右為林子山。(職業訓練局提供)

郭龍基(左)對VTC來年收生情況抱審慎樂觀態度；右為林子山。(職業訓練局提供)

職業訓練局(VTC)下學年整體本地生學額將增加一成至逾1.4萬個，並提供約140項全日制課程。在2027至28學年，VTC將開辦心理健康及社區教育基礎課程文憑，讓學生了解心理健康、溝通技巧和社區服務等知識，同時又計劃增設盛事娛樂科技高級文憑課程，結合大型活動製作、無人機技術、視覺效果等元素，培育支援大型活動及娛樂科技發展的幕後型人才，配合盛事經濟發展；VTC另擬增辦人型機器人及微電子等選修科。

隨著人工智能(AI)日趨普及，VTC已推動「AI+專業」發展，並將AI元素融入所有高級文憑課程及基礎課程文憑，希望學生學習之餘也懂得應用。VTC高級助理執行幹事(教務)郭龍基指，社會近年對職專教育接受程度增加，家長和學生普遍關注畢業後是否有工做、課程能否追上時代發展和會否被AI取代等。他透露，航空、工程、基層醫療和盛事經濟等相關課程相對較受歡迎，今個學年收生情況整體滿意，對下學年招收1.4萬名本地生抱審慎樂觀態度。

高級文憑畢業生就業率九成

不時有調查反映大專畢業生與青年面對「求職難」的困境。VTC高級文憑課程均設有最少100小時行業實習，VTC工程學科學術總監林子山提到，工程學科的畢業生就業率高達九成，餘下主要是獲取錄但不想馬上上班，又稱行內較缺乏技術人員，因此不擔心工程學科畢業生的出路，「各行各業都缺人。」郭龍基補充，僱主可藉實習期了解學生能力，學生若表現良好或可獲僱主直接聘用，整體而言高級文憑畢業生就業率也達九成，繼續升學的就有96%成功入讀本地或海外學士學位課程。

學費方面，郭龍基表示主要考慮因素包括通脹、營運成本和市場需要，目前尚未釐訂來年學費水平。VTC約140項各級課程周四起接受報名，未來兩個周五及六各院校將舉行課程資訊及體驗日，以課程講座、體驗工作坊、校園參觀等，盼令參加者深入了解不同專業範疇特色。

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