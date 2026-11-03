VTC下學年本地學額增一成至1.4萬個　擬增設盛事娛樂科技課程

職業訓練局(VTC)下學年整體本地生學額將增加一成至逾1.4萬個，並提供約140項全日制課程。在2027至28學年，VTC將開辦心理健康及社區教育基礎課程文憑，讓學生了解心理健康、溝通技巧和社區服務等知識，同時又計劃增設盛事娛樂科技高級文憑課程，結合大型活動製作、無人機技術、視覺效果等元素，培育支援大型活動及娛樂科技發展的幕後型人才，配合盛事經濟發展；VTC另擬增辦人型機器人及微電子等選修科。

隨著人工智能(AI)日趨普及，VTC已推動「AI+專業」發展，並將AI元素融入所有高級文憑課程及基礎課程文憑，希望學生學習之餘也懂得應用。VTC高級助理執行幹事(教務)郭龍基指，社會近年對職專教育接受程度增加，家長和學生普遍關注畢業後是否有工做、課程能否追上時代發展和會否被AI取代等。他透露，航空、工程、基層醫療和盛事經濟等相關課程相對較受歡迎，今個學年收生情況整體滿意，對下學年招收1.4萬名本地生抱審慎樂觀態度。