女瑜伽導師兇案　男友稱死者案發當日曾發訊息指「契爺畀紅包旁身」

死者周慧賢過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。(網上圖片)

死者友人劉慧兒今日作供，交代2022年6月29日案發當日與死者午膳，期間死者向他展示收到被告的訊息，當中有2張相，分別為Delvaux專門店中價值約3萬元的手袋以及約數千元的Hermès絲巾，死者稱對方打算買手袋及絲巾給她。劉慧兒與死者分開後，晚上7時多至8時向死者發送訊息，指：「過到去小心啲」、「有咩同我講」，又錄製語音訊息，惟訊息只得「單剔」，翌日得悉死者失蹤。

23歲女瑜伽導師周慧賢2022年疑遭前男友勞浚銘謀殺，時任男友則供稱案發當日，死者曾向他指：「契爺畀紅包旁身」，其後無法再聯絡死者。

死者另一朋友黃燕玲作供，憶述死者2021年2月起與被告相戀。黃曾多次與兩人見面，形容被告表現斯文、文靜；穿名牌衣服及開名車、比較富裕。黃燕玲提到死者在2022年2月發現懷孕，翌月接受墮胎手術。當時死者與被告感情有問題，不欲被告接送出院，死者並自行支付4萬元手術費。

男友交代不知道死者喜歡手袋絲巾

死者時任男友黃欣奕作供，憶述2022年4月在Instagram追蹤死者，2人其後開始聯絡並發展成情侶，形容死者活潑、善良、正直。黃欣奕交代死者在案發當日，曾發訊息指：「契爺畀紅包佢旁身」。黃欣奕回覆後沒有收到死者回應，翌日發現死者失蹤遇害。黃欣奕在被盤問下交代不清楚死者喜歡手袋、絲巾等，他曾向死者贈送一些禮物，但不是如此貴重的奢侈品。

案發時28歲的被告勞浚銘報稱無業，被控於2022年6月29日至30日期間在香港謀殺周慧賢。周慧賢在尖沙咀一間酒店房間被發現倒斃在浴缸，身中至少42刀，勞浚銘否認謀殺罪。