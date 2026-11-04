國際燃氣聯盟 × Towngas 「賦能可持續未來」高峰會 全球能源領袖雲集香港 探討能源產業發展新趨勢

國際燃氣聯盟（International Gas Union，「IGU」）理事會會議及峰會首度登陸香港，由香港中華煤氣承辦，一連四日的會議剛於10月29日圓滿舉行。今屆峰會匯聚來自全球超過400位的跨領域的能源企業代表、政府官員及學者，共同就能源產業的「可持續未來」發表真知灼見。

IGU主席 Andrea Stegher指國際燃氣聯盟的成員來自全球70個國家和地區，覆蓋全球90%天然氣市場，行業滿足了全球四分之一的能源需求。IGU成員擁有雄厚的技術實力，致力推動產業鏈實現可持續發展，包括積極透過生物甲烷、氫能、碳捕集與封存等技術，助力行業構建長遠的可持續未來。