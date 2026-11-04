國際燃氣聯盟 × Towngas 「賦能可持續未來」高峰會 全球能源領袖雲集香港 探討能源產業發展新趨勢

國際燃氣聯盟（International Gas Union，「IGU」）理事會會議及峰會首度登陸香港，由香港中華煤氣承辦，一連四日的會議剛於10月29日圓滿舉行。今屆峰會匯聚來自全球超過400位的跨領域的能源企業代表、政府官員及學者，共同就能源產業的「可持續未來」發表真知灼見。
IGU主席 Andrea Stegher指國際燃氣聯盟的成員來自全球70個國家和地區，覆蓋全球90%天然氣市場，行業滿足了全球四分之一的能源需求。IGU成員擁有雄厚的技術實力，致力推動產業鏈實現可持續發展，包括積極透過生物甲烷、氫能、碳捕集與封存等技術，助力行業構建長遠的可持續未來。
逾400位專家參與 探索天然氣長遠可持續未來
香港中華煤氣（Towngas）作為IGU成員之一，亦是今屆峰會的東道主，Towngas常務董事黃維義指，天然氣於香港能源領域佔非常重要的地位，除了作為管道燃氣的主要生產原料外，本地電力公司發電時亦有用天然氣替代煤炭。Towngas現時於內地服務超過4,500萬戶家庭，於香港則透過總長逾3,700公里的燃氣管道，為超過200萬戶供氣。他續指天然氣作為重要能源，於中國及亞洲地區，如越南、新加坡及馬來西亞等地，都是增長迅速的市場，特別如AI人工智能等，都依賴天然氣發電推動。為能滿足客戶的不同需要，必須維持長期穩定可靠、可持續發展及全天候的能源供應。他並期望藉是次峰會發揮香港精神，說好香港故事。
善用現有基礎設施 加快能源產業轉型
今屆峰會設有四場主題演講及專題研討會，圍繞亞太地區作為全球天然氣市場發展的引擎；中國天然氣市場發展與動向；亞洲能源發展策略路線圖及金融驅動：助力能源行業穩健發展等四大核心主題，其中下午第三場研討會則主要探討「亞洲能源發展策略路向」，請來三位來自日本、新加坡及馬來西亞的專家，就各地低碳轉型路線交流。三位講者均明確表示，天然氣的市場前景十分廣闊，關鍵是如何以低成本向用戶提供潔淨的氣體能源。基於市場對能源轉型有龐大需求，在能源演變或轉型過程中必須充分利用現有基礎設施，如在香港和日本等高密度城市，必須善用現有的輸氣管道輸送天然氣給終端用戶，並要實現產業多元化及尋求資金，如金融界等的支持，都有助降低成本，讓產業順利轉型。
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