何立峰對香港提4大建議　冀堅守一國之本、善用兩制之利

國務院副總理何立峰在「國際金融領袖投資峰會」發表視像致辭，指出今年首三季度經濟增長創5年新高，社會大局保持穩定，市民安居樂業，香港資本市場的競爭力和吸引力進一步增强，國際金融中心的優勢進一步突顯，香港展現出蓬勃發展的勢能，「由治及興」的氣象更加彰顯。而香港的發展始終與國家同頻共振，把香港建設好、發展好，是中央政府的重要戰略考量，他對香港未來發展提出四大建議。

何立峰建議，香港要充分發揮「一國兩制」的優勢，打造更高水平、自由開放的經濟環境，希望香港堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，進一步彰顯國際化特色，在經濟、科技、人文等領域不斷深化拓展與世界各地的交流合作，為更多國際資本、機構、人才來香港創業發展，提供更多便利和更好機遇。