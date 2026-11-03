何立峰對香港提4大建議　冀堅守一國之本、善用兩制之利

國務院副總理何立峰在「國際金融領袖投資峰會」發表視像致辭，指出今年首三季度經濟增長創5年新高，社會大局保持穩定，市民安居樂業，香港資本市場的競爭力和吸引力進一步增强，國際金融中心的優勢進一步突顯，香港展現出蓬勃發展的勢能，「由治及興」的氣象更加彰顯。而香港的發展始終與國家同頻共振，把香港建設好、發展好，是中央政府的重要戰略考量，他對香港未來發展提出四大建議。
何立峰建議，香港要充分發揮「一國兩制」的優勢，打造更高水平、自由開放的經濟環境，希望香港堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，進一步彰顯國際化特色，在經濟、科技、人文等領域不斷深化拓展與世界各地的交流合作，為更多國際資本、機構、人才來香港創業發展，提供更多便利和更好機遇。
第二，進一步厚植金融發展的底蘊，鞏固提升國際金融中心地位，希望香港不斷鞏固金融傳統優勢，防風險、强監管，持續提升資本市場的包容性和競爭力，強化全球離岸人民幣業務樞紐的功能，高質量發展銀行、證券、保險業務，增强資産管理、財富管理、風險管理中心的功能，同時持續拓展金融服務內涵，在大宗商品、金融科技、綠色金融等方面不斷探索創新，打造更加完備高效的金融體系。
第三，不斷提升金融支持的效能，促進香港經濟社會高質量發展，希望香港錨定「四中心、一高地」的建設目標，充分發揮金融資源豐富、體系健全、業態發達、服務高效等優勢，加快推進北部都會區建設，積極培育壯大新興産業，前瞻佈局發展未來産業，讓金融的「活水」更充分高效賦能各行各業。
最後是扎實推進五年規劃的實施，更好融入和服務國家發展大局，國家是香港發展最堅實的根基，希望香港牢牢把握國家改革發展帶來的寶貴機遇，深度對接國家「十五五」規劃，特別是粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」等國家戰略，進一步發揮好橋梁、紐帶、窗口的作用，以香港所長服務國家所需，並向世界展現中國深化改革和擴大高水平開放的豐碩成果。