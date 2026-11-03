旅監局撤3旅行社及4導遊牌照　涉威迫購物　羅淑佩：明年首季推「非遺」專項導遊牌

旅監局自2022年成立以來，累計就8宗涉嫌威逼購物個案撤銷3間旅行代理商和4名導遊牌照。立法會經濟發展事務委員會今日(3日)舉行會議，會上有議員關注當局如何提升從業員專業操守。文體旅局長羅淑佩回想十多年前任職旅遊事務副專員時，指當時香港旅遊業深受「零/負團費」及強迫購物等弊病困擾，極大打擊香港的旅遊城市形象；政府隨後下定決心改革監管體制，成立具法定權力的獨立機構（旅監局），徹底打破昔日業界自我監管的局限，並透過完善發牌及持續進修制度，推動從業員專業化發展。

議員李浩然關注加強打擊黑導遊及黑領隊的問題，羅淑佩強調，政府對任何非法勞工持「零容忍」態度，將持續與內地權責單位、本港入境處及警務處緊密協作，深化情報交流。旅監局補足稱，去年至今已執行1,460次網上巡查，重點打擊社交平台的無牌帶團情報，並已將31宗涉嫌未具內地出境導遊資格卻組團來港的個案，轉交內地執法部門跟進查處。

議員關注非遺節慶數量有限 此外，為豐富本港深度遊體驗，旅監局計劃於明年分階段推出以「香港非物質文化遺產」為核心的專項導遊牌照，預計最快明年第一季開放申請。首階段範疇包含長洲太平清醮等著名非遺節慶，獲發牌者可在相應領域內為旅客提供專業導賞服務。 議員林筱魯質疑，本港非遺節慶數量有限，建議政府拓寬專項範疇至歷史建築等項目，以改善導遊就業空間。羅淑佩回應指，非遺涵蓋類別十分廣泛，如粵劇及盂蘭勝會等皆具深厚文化底蘊。她寄語導遊帶團前多「做功課」，深入淺出地向旅客講述本港特色景點與傳統習俗。