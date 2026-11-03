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出版：2026-Nov-03 21:44
更新：2026-Nov-03 21:44

QS亞洲大學排名港大蟬聯榜首　城大力壓中大排第四　港11上榜大學齊打入500強

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香港大學在2027年度亞洲大學排名蟬聯榜首。(資料圖片／林俊源攝)

香港大學在2027年度亞洲大學排名蟬聯榜首。(資料圖片／林俊源攝)

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布2027年度亞洲大學排名，香港大學蟬聯榜首，為連續第二年排名全亞洲第一，香港城市大學就超越香港中文大學和香港科技大學，成為全港第二、在排行位列第四。整體而言，香港連續第二年在首10位佔據5個席位，數量超過其他高等教育體系，以及相隔15年後再次有3間院校位列亞洲前五強。QS指出，今次香港有11間資助及自資大學打入亞洲500強，為有紀錄以來首次。

香港大學在2027年度亞洲大學排名蟬聯榜首。(資料圖片／林俊源攝) 香港城市大學在2027年度亞洲大學排名位列第四。(資料圖片／林俊源攝) 香港中文大學在2027年度亞洲大學排名位列第五。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港科技大學在2027年度亞洲大學排名位列第九。(資料圖片／鍾式明攝) 香港理工大學在2027年度亞洲大學排名位列第九。(資料圖片／林俊源攝)

QS：排名突顯國際教育樞紐地位

今年排名有超過1,700間來自亞洲26個國家或地區的大學上榜，香港5間位列亞洲頭10名的大學，分別是榜首香港大學、排第四的城大、排第五的中大，以及排名上升、與科大並列第九的香港理工大學。QS表示，有5間大學排名創下歷史新高，包括城大、理大、香港教育大學、香港都會大學及香港恒生大學。

QS高級副總裁Ben Sowter稱，港大連續第二年稱冠、香港有5間大學打入前十名，形容這是一項非凡的成就，又稱11間大學當中有8間排名都有上升。他指，香港日益提升的國際參與度，以及在學界與僱主之間獲廣泛認可，進一步鞏固了其在亞洲的優勢，同時突顯香港作為國際教育樞紐的地位，包括北部都會區在內的基建投資，亦為院校擴大容量、加強合作等提供更多機會。不過，QS提到香港在教員國際化及國際學生兩個指標的分數有所下跌，反映香港歷來的領先優勢正在減少。

至於在亞洲排首10位的非本港大學，就包括排第二及第三的北京大學、清華大學，復旦大學與新加坡國立大學並列第六位，新加坡的南洋理工大學就緊隨其後排第八。

▼2027年度亞洲大學排名—香港院校▼

上榜院校

2027年排名

2026年排名

香港大學

1

1

香港城市大學

4

7

香港中文大學

5

7

香港理工大學

=9

10

香港科技大學

=9

6

香港浸會大學

50

53

香港教育大學

122

152

嶺南大學

145

181

香港都會大學

337

393

香港樹仁大學

366

360

香港恒生大學

464

514

香港浸會大學在2027年度亞洲大學排名位列第50名。(資料圖片／鍾式明攝) 嶺南大學在2027年度亞洲大學排名位列第145名。(資料圖片／林俊源攝) 香港教育大學在2027年度亞洲大學排名位列第122名。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港都會大學在2027年度亞洲大學排名位列第337名。(資料圖片／鍾式明攝) 香港樹仁大學在2027年度亞洲大學排名位列第366名。(資料圖片) 香港恒生大學在2027年度亞洲大學排名位列第464名。(資料圖片) QS指，香港包括北部都會區在內的基建投資，為院校擴大容量、加強合作等提供更多機會。(資料圖片) 教育局發言人指，香港高等教育界在亞洲區內再次展現卓越國際競爭力與學術實力，成績令人鼓舞。(資料圖片／林俊源攝)

教育局稱成績令人鼓舞

教育局發言人回應排名指，香港高等教育界在亞洲區內再次展現卓越國際競爭力與學術實力，成績令人鼓舞，亦反映政府持續投入資源及推行各項前瞻性措施，以配合高等教育發展的努力，進一步鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。他又說，本港大學在學術聲譽、僱主評價、國際化水平及研究影響力等多項核心指標均繼續領先亞洲。不但體現各高校在教學、科研及國際合作上的努力，亦充分證明政府透過各項政策措施與資源投入，成功為高等教育界營造優良發展環境。

城大署理校長李振聲稱表示，城大於排名躍升至亞洲第四位及全港第二位，並首度躋身亞洲前五名，成績令人欣喜，形容成果肯定了教研團隊多年來在推動開創性研究、營造啟發性學習環境所作出的貢獻，亦反映城大積極延攬全球頂尖師資與培育優秀人才的策略行之有效。教大對於排名躍升深感鼓舞，認為反映教大在亞洲以至全球學術界的表現備受肯定，未來將繼續推進國際化發展，加強知識交流與創新協作，致力為學生提供更多元的學習體驗，培育具備全球視野和社會承擔的新一代人才。

嶺大校長秦泗釗表示，今次嶺大在4項國際化指標同時奪滿分，反映大學在吸納國際教研人才、招收海外學生與促進跨地域學術交流方面獲得高度評價，排名躍升亦有助進一步提升嶺大在亞洲高等教育界的影響力與學術聲譽。都大校長林群聲稱，排名上升是對全體教職員及學生共同努力的肯定，強調都大會繼續保持初心，不刻意追逐排名，亦不為排名改變大學的發展方向，都大未來會繼續因應社會需求開辦專業課程、培育具備國際視野與實戰能力的人才，並推動具影響力的跨學科及應用研究及推進校園國際化。

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