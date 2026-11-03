QS亞洲大學排名港大蟬聯榜首　城大力壓中大排第四　港11上榜大學齊打入500強

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布2027年度亞洲大學排名，香港大學蟬聯榜首，為連續第二年排名全亞洲第一，香港城市大學就超越香港中文大學和香港科技大學，成為全港第二、在排行位列第四。整體而言，香港連續第二年在首10位佔據5個席位，數量超過其他高等教育體系，以及相隔15年後再次有3間院校位列亞洲前五強。QS指出，今次香港有11間資助及自資大學打入亞洲500強，為有紀錄以來首次。

QS：排名突顯國際教育樞紐地位

今年排名有超過1,700間來自亞洲26個國家或地區的大學上榜，香港5間位列亞洲頭10名的大學，分別是榜首香港大學、排第四的城大、排第五的中大，以及排名上升、與科大並列第九的香港理工大學。QS表示，有5間大學排名創下歷史新高，包括城大、理大、香港教育大學、香港都會大學及香港恒生大學。

QS高級副總裁Ben Sowter稱，港大連續第二年稱冠、香港有5間大學打入前十名，形容這是一項非凡的成就，又稱11間大學當中有8間排名都有上升。他指，香港日益提升的國際參與度，以及在學界與僱主之間獲廣泛認可，進一步鞏固了其在亞洲的優勢，同時突顯香港作為國際教育樞紐的地位，包括北部都會區在內的基建投資，亦為院校擴大容量、加強合作等提供更多機會。不過，QS提到香港在教員國際化及國際學生兩個指標的分數有所下跌，反映香港歷來的領先優勢正在減少。