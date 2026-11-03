愛犬「粟米」驚慌墮海失蹤 警消赤柱美利樓對開搜索無果 狗主友急發帖求助 (@網上圖片)

赤柱美利樓對開海面發生犬隻墮海失蹤事件。今日(3日)傍晚約6時，一名狗主向警方及消防求助，指其愛犬突然跳入海中，久未浮出水面或上岸。警消獲報後隨即派員並出動搜救船隻，在岸邊及附近海面展開大規模搜索，惟截至晚上9時許仍未發現狗狗蹤影。 事後有狗主朋友在社交平台緊急發帖求助，透露失蹤狗狗為約一歲的唐狗「粟米」，半年前才被現任主人領養。「粟米」性格較為膽小，事發時疑受到現場其他犬隻驚嚇，慌亂中不慎墮海，最後目擊位置為赤柱足球場附近海域。

現場水流湍急 帖文又引述現場搜救人員指出，由於今晚現場水流相當湍急，人員無法貿然下水搜索，眾人目前均寄望狗狗能憑本能自行游回岸邊。帖主呼籲周邊街坊及市民如有目擊「粟米」或掌握相關消息，請盡快提供協助。

網傳現場片段拍下「粟米」墮海瞬間 據網上流傳的現場短片顯示，事發時一男一女狗主正帶著兩隻已繫上牽引繩的狗狗，在赤柱卜公碼頭一帶散步。當一行人朝美利樓方向前行時，現場突有人失聲大喊「甩繩！」，畫面隨即拍下唐狗「粟米」拔腿向海邊飛奔。男狗主見狀隨即在後方狂追，並急切大喊「捉住佢！捉住佢！」，惟在他趕及伸手阻截前，「粟米」已縱身躍入海中消失無蹤。 片主事後在短片及帖文中透露，男狗主最終經碼頭旁樓梯返回岸上，惟上岸後卻「直接將水泡丟在樓梯，完全沒考慮過水泡會被海浪捲走」；片主更感嘆對方上岸後「連一句多謝都沒有，直接跑去找他老婆」，坦言對方的冷漠態度令自己「感覺好像他的工人一樣」。不過，片主依然心繫犬隻安危，呼籲市民若掌握「粟米」的下落，仍可透過網上帖文資料聯絡狗主，強調「狗狗始終是無辜的」。