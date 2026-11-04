特別執法行動共捕獲10隻狗 漁護署澄清「4日便利性撲殺」非事實

本港接連出現狗隻咬人事件，漁護署早前展開特別巡查及執法行動，由9月中至10月中旬，合共捕獲10隻無人看管狗隻，相關狗隻目前在動物管理中心接受觀察。若動物最終無人認領，署方會按照既定機制，轉交動物福利機構安排領養。署方強調，僅在狗隻健康或行為出現問題，包括患嚴重疾病、具明顯攻擊性，才會考慮人道處理。動物收容所「阿棍屋」經漁護署轉介狗隻後，透過設立開放參觀時段與領養日，並有嚴格領養機制，協助動物尋找家庭。

對於坊間「4日便利性撲殺」的傳聞，漁護署獸醫師(動物管理)鄔啟亨澄清，有關說法並非事實，法例規定的4天只是讓漁護署查詢，及尋找主人的法定要求時間。他強調，署方僅在狗隻患有嚴重疾病、康復機會極低，或具明顯攻擊性且對人員安全構成威脅等特定情況下，無可奈何才進行人處理。此外，署方會為接收的動物提供適當醫療、美容護理及基本社會化訓練等，希望增加牠們被領養的機會。

鄔啟亨(左一)指署方會為接收動物提供醫療等，冀增加被領養機會。

阿棍屋為逾300動物覓新家

為替適合領養的動物尋覓家庭，漁護署亦與17間動物福利機構合作，動物收容所「阿棍屋」就是其中之一。阿棍屋目前設有3個領養中心，合共照顧逾300隻貓、狗、兔等動物。位於元朗錦田高埔新村的中心主要收容中型、大型犬隻及鴕鳥，每日下午設開放時段接待學校及團體參觀，讓公眾了解動物照顧並物色心儀犬隻。

阿棍屋指，已訂立嚴格領養程序，申請人申報居住環境與經濟狀況等，領養後機構亦會密切監察首個月的相處情況。阿棍屋活動策劃陳詠信表示，機構充當動物的中轉站，透過深入社區，在大型商場舉辦領養日，加強公眾與動物的互動，推廣領養代替購買，協助流浪動物尋找合適家庭。