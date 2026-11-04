提四大發展建議 何立峰冀香港發揮一國兩制優勢

何立峰發表視像致辭。

何立峰表示，香港應堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，進一步發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，深化與世界各地在經濟、科技及人文等領域的交流合作，吸引更多國際資本、機構和人才來港發展。

國務院副總理何立峰在「國際金融領袖投資峰會」發表視像致辭，就香港未來發展提出四大建議，包括充分發揮「一國兩制」優勢、鞏固提升國際金融中心地位、提升金融支持實體經濟效能，以及要扎實推進五年規劃的實施，更好融入和服務國家發展大局。

他又指出，香港要鞏固金融傳統優勢，在防風險、強監管的基礎上，提升資本市場競爭力及包容性，強化離岸人民幣業務樞紐功能，並在大宗商品、金融科技及綠色金融等領域積極創新，打造更完善高效的金融體系。

何立峰並稱，香港應充分發揮金融資源及服務優勢，支持北部都會區建設、培育新興產業及布局未來產業，推動經濟高質量發展。同時要深度對接國家「十五五」規劃、粵港澳大灣區建設及「一帶一路」倡議，更好融入國家發展大局。

他表示，香港「由治及興」態勢持續鞏固，今年首三季經濟增長創5年新高，資本市場競爭力和吸引力進一步提升，國際金融中心優勢更加突出。