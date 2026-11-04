提四大發展建議 何立峰冀香港發揮一國兩制優勢

國務院副總理何立峰在「國際金融領袖投資峰會」發表視像致辭，就香港未來發展提出四大建議，包括充分發揮「一國兩制」優勢、鞏固提升國際金融中心地位、提升金融支持實體經濟效能，以及要扎實推進五年規劃的實施，更好融入和服務國家發展大局。
何立峰表示，香港應堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，進一步發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，深化與世界各地在經濟、科技及人文等領域的交流合作，吸引更多國際資本、機構和人才來港發展。
他又指出，香港要鞏固金融傳統優勢，在防風險、強監管的基礎上，提升資本市場競爭力及包容性，強化離岸人民幣業務樞紐功能，並在大宗商品、金融科技及綠色金融等領域積極創新，打造更完善高效的金融體系。
何立峰並稱，香港應充分發揮金融資源及服務優勢，支持北部都會區建設、培育新興產業及布局未來產業，推動經濟高質量發展。同時要深度對接國家「十五五」規劃、粵港澳大灣區建設及「一帶一路」倡議，更好融入國家發展大局。
他表示，香港「由治及興」態勢持續鞏固，今年首三季經濟增長創5年新高，資本市場競爭力和吸引力進一步提升，國際金融中心優勢更加突出。
行政長官李家超在國際金融領袖投資峰會致辭時表示，即使全球金融規則正因地緣政治、區塊鏈、代幣化及人工智能等因素重塑，香港仍是全球金融領袖匯聚之地。他指出，特區政府今年9月推出首份《香港五年規劃》，為市場提供重要的確定性；在一國兩制下，香港繼續奉行普通法制度，維持人員、貨物、資本和思想自由流動，以及自由市場、零關稅和簡單低稅制等優勢，並聯通內地及國際市場。
第五屆國際金融領袖投資峰會於11月2至4日在港舉行，主峰會昨舉行。活動匯聚280名國際金融領袖，包括約120名國際金融機構主席或行政總裁，共同探討環球金融變化和機遇。