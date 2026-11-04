首三季實增5.1% 五年來最快增速 港上季GDP升5.2% 勝預期

本港今年第三季本地生產總值(GDP)預估按年上升5.2%，勝過市場預期的3.7%，增速比上一季經修訂後的4.2%加快，首三季合計實質GDP按年增長5.1%，是5年來同期最快的增長。財政司長陳茂波表示，GDP有較高增長主要受電子產品出口、轉口和人工智能帶動。
按GDP主要組成部分分析，私人消費開支按年實質上升2.8%、政府消費開支錄得1.7%升幅。至於貨品出口總額在第三季按年升30.4%，同期貨品進口實質上升29.9%，服務輸出和輸入就分別按年上升4.3%及5.6%。陳茂波表示，推動經濟增長的「三頭馬車」均錄得不同增長，如投資方面有雙位數增長，顯示商界對經濟前景較積極故加大投資，又稱寫字樓租金和出租情況已穩定下來。至於明年經濟增長，他稱要研判外圍形勢，一方面要視乎內地經濟發展，一方面要留意國際地緣政治、資金流和國際經貿政策變化，須小心謹慎評估。
市道有改善 餐飲總收益275億
零售和餐飲市道今年9月亦有改善，該月零售業總銷貨價值臨時估計為334億元，比去年同期上升6.4%，當中網上銷售按年升12%至44億元，佔整體13.1%。餐飲業第三季食肆總收益價值為275億元，按年上升3.1%，同期食肆購貨總額為90億元，按年升5.4%。若單計9月，食肆總收益價值比去年同期升6.9%。政府發言人表示，今年中秋節較去年早，帶動訪港旅客人數及相關節日貨品的銷售上升，以及有助推高9月的食肆收益。他相信未來一連串盛事和各區節慶活動，加上訪港旅遊業繼續增長，將會為零售業增添動力，而經濟持續穩健擴張和就業收入增長，亦會支持本地消費令食肆業務受惠。
智庫組織：消費與就業同步改善仍有待觀察
團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉指出，第三季實質GDP的私人消費增長只微升至2.8%，較上季略為放緩，顯示外貿及投資暢旺，尚待更充分傳導至家庭消費。他預料第四季經濟可維持約4%至5%的按年增長，全年增長有望達5%，惟提醒須留意利率走勢對企業投資及家庭開支的影響，又稱最新失業率升至3.9%，消費進一步回升仍須就業和收入支持，因此第四季除了看出口能否延續強勢，更要看消費與就業能否同步改善。