首三季實增5.1% 五年來最快增速 港上季GDP升5.2% 勝預期

本港今年第三季本地生產總值(GDP)預估按年上升5.2%，勝過市場預期的3.7%，增速比上一季經修訂後的4.2%加快，首三季合計實質GDP按年增長5.1%，是5年來同期最快的增長。財政司長陳茂波表示，GDP有較高增長主要受電子產品出口、轉口和人工智能帶動。

按GDP主要組成部分分析，私人消費開支按年實質上升2.8%、政府消費開支錄得1.7%升幅。至於貨品出口總額在第三季按年升30.4%，同期貨品進口實質上升29.9%，服務輸出和輸入就分別按年上升4.3%及5.6%。陳茂波表示，推動經濟增長的「三頭馬車」均錄得不同增長，如投資方面有雙位數增長，顯示商界對經濟前景較積極故加大投資，又稱寫字樓租金和出租情況已穩定下來。至於明年經濟增長，他稱要研判外圍形勢，一方面要視乎內地經濟發展，一方面要留意國際地緣政治、資金流和國際經貿政策變化，須小心謹慎評估。