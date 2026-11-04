政府咪錶Out of order故障4小時 運署：涉1.1萬個咪錶 督促營辦商徹查交報告

政府咪錶泊車系統昨晨一度發生故障，經緊急搶修，4小時後恢復正常運作。運輸署稱，初步調查發現是昨日凌晨更新系統軟件後，導致後台軟件故障，未能與咪錶正常連接，涉1.1萬個咪錶；營辦商將安排全數退款至用戶的同一支付工具，爭取本周內完成。署方表示，已責成營運商徹底調查事故原因並提交報告，未有證據顯示系統被攻擊。營辦商就事件致歉，承諾盡快向運輸署提交報告及改善方案。警方指正審視系統故障期間發出的告票，並按實際情況處理。

運輸署昨晚表示，經初步調查後發現，昨日凌晨更新系統軟件後，導致後台軟件故障，因而未能與咪錶正常連接，涉及全港約1.1萬個咪錶。署方已責成營運商徹底調查事故原因及提交詳盡報告，防止同類事件再發生，至今沒有證據顯示系統被攻擊，署方已通報數字政策辦公室。營運商會就上午8時至下午12時15分所有咪錶交易，安排全數退款至用戶的同一支付工具，並爭取在本星期內盡快完成審批退款。 運輸署續指，署方及營運商至今共接獲約1,100宗相關查詢。署方已要求營運商加派人手加快處理市民查詢。署方指，全港咪錶涉及大量駕駛人士，會嚴肅、謹慎、穩妥調查事件，做好後續工作及後備方案，確保系統穩定暢順運作。

運輸署昨早近10時公布，8時20分接獲營運商報告，指咪錶泊車系統出現故障，未能提供服務。現場所見，系統故障期間，部分咪錶如常運作，部分則顯示「Out of order」。其後經緊急搶修後，系統至中午12時15分恢復正常運作，受影響約4小時。 運輸及物流局長陳美寶表示，局方高度重視事件，已責成運輸署要求咪錶泊車系統營辦商香港電訊，在未來24小時提交事故報告；政府會深入調查事件及審視，避免同類事件再發生。香港電訊對事件為公眾帶來不便深感抱歉，並將盡快向運輸署提交報告及改善方案。

資訊科技專家：加強主動監察及備援系統 現時全港有逾1萬個咪錶，政府已在2022年初全面更換新一代的智能咪錶，除以往的八達通外，亦支援多種電子支付方式，亦都可以用應用程式遙距支付。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，營運商作為公共服務提供者，有責任確保系統穩定，建議營運商日後將大型升級安排在非繁忙時段進行，並必須先完成測試及設立即時回滾機制。同時應加強主動監察及備援系統，確保即使主系統出現問題，仍能維持基本運作，將對市民的影響減至最低。

政府稱故障期間，警方不會在咪錶「抄牌」，但律師梁永鏗回應傳媒時提醒，目前法例咪錶故障並非完全免責，故司機應記下錶位位置、發生日期及時間等，以便日後跟進，當收到告票後可與執法部門溝通。 警：審視罰款通知書 按情況跟進 警方昨晚表示，正審視系統故障期間就路旁泊車位發出的交通定額罰款通知書，並會按個案的實際情況跟進處理。市民如認為其接獲的告票可能與是次系統故障有關，欲查詢或提出異議，可親身到訪或以郵寄、電郵的方式，或致電熱線181 181與中央交通違例檢控組聯絡。此外，市民亦可透過警務處電子報案中心、電子交通告票平台，或平台的流動應用程式提出異議。