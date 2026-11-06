「香港網絡安全攻防演練—以攻築防2026」順利舉行

「香港網絡安全攻防演練—以攻築防2026」已於十月二十九日起一連三日展開，透過模擬真實網絡威脅場景，攻防演練測試參與機構的防禦部署及應變能力。 活動由數字政策辦公室（數字辦）牽頭主辦，保安局關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員辦公室、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、香港互聯網註冊管理有限公司、數碼港、香港網絡安全專業協會及香港資訊科技學院協辦。今年演練首次邀請私營企業加入防守方，與政府部門及公共機構共同實戰練兵，提升香港整體網絡安全防護及韌性。

「香港網絡安全攻防演練」透過「實兵」、「實網」、「實戰」方式，讓攻擊方（亦稱紅隊）與防守方（亦稱藍隊）在模擬真實網絡威脅的場景中進行攻防實戰，紅隊會嘗試找出系統漏洞，以測試藍隊的防禦反應，藉此提升參與機構應對各類網絡威脅的實戰處理與應變能力。演練不僅實測藍隊網絡安全防禦能力，亦是凝聚政府、網絡安全業界及社會各界力量，共建安全網絡環境的重要平台。 今年演練繼續獲各方積極響應，整體規模進一步擴大，參與是次演練的藍隊共有51隊，包括28個政府部門，23間公共機構及私營企業的指定資訊系統。而23隊紅隊來自包括15間經驗豐富的香港和內地網絡安全專業機構、4間大專院校，由廣東省互聯網信息辦公室推薦的3支頂尖攻擊隊，以及由數字辦派出的1支攻擊隊，充分體現粵港兩地在網絡安全的交流合作，以及共同培育網絡安全人才的努力。

數字辦同時邀請了17間具豐富攻防演練經驗的香港和內地網絡安全企業為各參與演練的藍隊提供技術支援，共同築牢香港高水平網絡安全屏障。另外，有來自超過80家不同機構的代表以觀察員身分到場了解有關攻防演練的過程，作為準備未來演練的參考。 攻防演練為期三日兩夜，共60小時，已於十月三十一日（星期六）晚上完結。

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