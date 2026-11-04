屯門食肆3隻大老鼠奔跑　目擊者：跳埋上枱勁猖狂　食環署︰已檢控持牌人 (有片)

本港多處出現鼠蹤，屯門食肆亦出現鼠患。有市民昨日(3日)在社交平台表示，光顧屯門華都商場一間泰國餐廳時，突然發現有3隻老鼠在餐廳內奔跑，甚至跳到枱上望住食物，帖主形容「勁猖狂」。

其他食客同樣目擊事件，受驚之下紛紛離開，職員曾叫食客帶飯菜到舊舖繼續用膳，惟帖主表示「唔使啦多謝，以後都唔敢食㗎啦」，同時苦笑「可以同主廚合照，少少緊張添」，相信是引述動畫《五星級大鼠》。從帖主的影片及相片可見，一隻體型較大的老鼠沿餐廳牆身高處的電線爬行，另一隻則站在一條疑似喉管上。