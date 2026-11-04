熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
本地
出版：2026-Nov-04 11:06
更新：2026-Nov-04 20:06

屯門食肆3隻大老鼠奔跑　目擊者：跳埋上枱勁猖狂　食環署︰已檢控持牌人 (有片)

分享：
屯門食肆3隻大老鼠奔跑，目擊者稱「跳埋上枱勁猖狂」。(Threads)

屯門食肆3隻大老鼠奔跑，目擊者稱「跳埋上枱勁猖狂」。(Threads)

本港多處出現鼠蹤，屯門食肆亦出現鼠患。有市民昨日(3)在社交平台表示，光顧屯門華都商場一間泰國餐廳時，突然發現有3隻老鼠在餐廳內奔跑，甚至跳到枱上望住食物，帖主形容「勁猖狂」。

其他食客同樣目擊事件，受驚之下紛紛離開，職員曾叫食客帶飯菜到舊舖繼續用膳，惟帖主表示「唔使啦多謝，以後都唔敢食㗎啦」，同時苦笑「可以同主廚合照，少少緊張添」，相信是引述動畫《五星級大鼠》。從帖主的影片及相片可見，一隻體型較大的老鼠沿餐廳牆身高處的電線爬行，另一隻則站在一條疑似喉管上。

螢幕擷取畫面 2026 11 04 110305 屯門食肆3隻大老鼠奔跑，目擊者稱「跳埋上枱勁猖狂」。(Threads) 螢幕擷取畫面 2026 11 04 110341 螢幕擷取畫面 2026 11 04 110254 882421415 17952269250320826 8096805772498374890 n

食環署檢控涉事食肆持牌人

食環署回覆《am730》表示，關注事件並於昨日(3日)派員到場調查，發現食物配製範圍不潔，涉嫌違反《食物業規例》，已即時向食肆持牌人提出檢控。

署方表示，正將跟進範圍由涉事食肆擴展至商場內其他高風險位置及鄰近食肆，並已要求相關食肆及商場物業管理公司加強滅鼠工作，包括針對鼠隻出沒地點進行集中滅鼠、改善垃圾及廚餘處理、堵塞鼠洞及清除藏匿處，從源頭控制鼠患。食肆及商場物管分別負責店內及公共範圍的日常衞生，以及防鼠滅鼠工作。

情況嚴重可停牌

署方會持續跟進及覆查滅鼠工作的成效，並會就違規情況依法採取進一步執法行動，包括發出法定通知及提出檢控；如情況嚴重並符合法定條件，亦可採取停牌或封閉等措施。

防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，香港常見老師包括溝製、黑家鼠及小家鼠（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，鼠患禍害（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，鼠患跡象（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，防治老鼠方法（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，防治老鼠方法（食物環境衛生署） 防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇，防鼠措施（食物環境衛生署）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務