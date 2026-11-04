咪錶泊車系統故障｜陳恒鑌促入錶易增故障訊息 汽車會倡修復後給緩衝時間

政府咪錶泊車系統昨日故障約4小時。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早(4日)在電台節目表示，事件確實令駕駛者感到疑惑，有人甚至選擇駛走。他認為日後發生同類事件時可借助今次的經驗，政府若能夠在應用程式「入錶易」顯示咪錶故障信息就更理想。

陳恒鑌又指，當時立法會討論為追上新時代，而推出能夠電子支付的咪錶。不過，咪錶有時反應比較遲鈍，將來有機會再更新的話希望能作改善，並且在出現故障時可以自動偵測到，甚至能夠適時更新就更好。對於營運商是否應負上責任，他認為罰則需要從視乎當初合約條款所寫，建議運輸署要考慮納入計分制，日後如果再出現服務不穩定的情況，可以對供應商扣分，未來再招標、審標時將分數作為考慮項目之一，確保供應商盡力維持運作。