蔡天鳳碎屍案｜政府總化驗師：鄺氏兄弟為鄺球李瑞香骨肉 圓頭錘DNA只與鄺港智吻合

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑認阻止合法埋葬屍體罪，否認謀殺罪，案件今日(11月4日)踏入第30日審訊，政府總化驗師（刑事科學及品質管理科）衛永剛繼續以控方專家證人身分作供，指「可以好肯定」鄺港傑、鄺港智很大機會是鄺球與李瑞香的親生子，鄺港傑與鄺港智的DNA雖然相似，但有不同，故能分辨兩人DNA。

衛永剛指出，每人的26個DNA標記是個人獨有的基因條碼，比對不同DNA時可依此作分別，每人會從父母繼承特定染色體。以本案為例，鄺港傑及鄺港智均遺傳了鄺球及李瑞香的染色體，鄺氏兄弟體內一半染色體遺傳於鄺球，另一半染色體遺傳於李瑞香，故可確認「係佢哋親生骨肉」，亦確認警方提供的口腔拭子樣本是來自他們4人。他又指，鄺港傑及鄺港智兩兄弟的DNA相似，兩人逾一半DNA系統是完全一樣，但亦有一半不同，憑此可分辨兩人。

控方提到涉案圓頭錘手柄上沒有完整的26個DNA標記，只能發現出屬於鄺港智的9個DNA標記。衛解釋指手柄上DNA數量太少，或有關DNA已經開始腐壞，但檢驗結果顯示圓頭鎚手柄上的DNA與鄺港智的DNA吻合。而人群中出現相同DNA組合的機率，約為62億分之一。