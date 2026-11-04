銅鑼灣SOGO外過路處防撞柱「現身」　每支成本8.3萬

政府斥資500萬元於銅鑼灣崇光百貨Sogo對外的軒尼詩道過路處一帶及百德新街全日行人專用街道安裝60支汽車防撞柱(董立華攝)

政府斥資500萬元於銅鑼灣崇光百貨SOGO對外的軒尼詩道過路處一帶及百德新街全日行人專用街道安裝60支汽車防撞柱，工程已經開始，施工期預計至明年3月。當局曾指，若有關地點被「有心人士」利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量，故已屬「刻不容緩的公共安全必要項目」。

施工期預計至明年3月

警務處、路政署及運輸署今年1月提交灣仔區議會的文件指，銅鑼灣軒尼詩道555號(即SOGO)外的過路處及百德新街全日行人專用街道，計劃安裝汽車防撞設施，工程總開支預計約500萬元，預計在5個地方安裝約60支防撞柱，即每支防撞柱成本約8.3萬。

施工範圍包括SOGO外的軒尼詩道555號兩邊馬路旁，行人路位置分別會安裝15條和20條的防撞柱。此外，在百德新街行人專用街道北面，會安裝8支固定式護柱，及6支收放式護柱。百德新街行人專用街道南面，會安裝11支收放式護柱。