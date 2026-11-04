銅鑼灣SOGO外過路處防撞柱「現身」　每支成本8.3萬

政府斥資500萬元於銅鑼灣崇光百貨SOGO對外的軒尼詩道過路處一帶及百德新街全日行人專用街道安裝60支汽車防撞柱，工程已經開始，施工期預計至明年3月。當局曾指，若有關地點被「有心人士」利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量，故已屬「刻不容緩的公共安全必要項目」。
施工期預計至明年3月
警務處、路政署及運輸署今年1月提交灣仔區議會的文件指，銅鑼灣軒尼詩道555號(即SOGO)外的過路處及百德新街全日行人專用街道，計劃安裝汽車防撞設施，工程總開支預計約500萬元，預計在5個地方安裝約60支防撞柱，即每支防撞柱成本約8.3萬。
施工範圍包括SOGO外的軒尼詩道555號兩邊馬路旁，行人路位置分別會安裝15條和20條的防撞柱。此外，在百德新街行人專用街道北面，會安裝8支固定式護柱，及6支收放式護柱。百德新街行人專用街道南面，會安裝11支收放式護柱。
文件指，軒尼詩道555號外過去10年曾有3宗交通事故。2016年11月12日，一輛的士失控衝上行人路，導致8名行人受傷；2020年10月22日，一輛的士經此過路處，違規駛上行人路進入記利佐治街；2025年6月4日，同一地點再次發生汽車誤闖行人路的事件，幸未造成傷亡。面對潛在公共安全危機及為徹底根治此長期風險，於該過路處一帶安裝堅固且符合國際安全標準的汽車防撞設施如防撞欄或護柱，已屬「刻不容緩的公共安全必要項目」，指此舉能以最直接的物理隔離方式，有效阻截車輛故意衝上人行區域，為行人提供一道實體防線， 從而將潛在傷亡風險降至最低，保障公共安全。