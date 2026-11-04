網傳南亞幫持鐵錘上門打劫 單位10多人困獸鬥混戰（有片）

網上流傳一段題為「南亞裔上門打劫毒品飯堂」的閉路電視片段，片段長約2分34秒，根據影片顯示，上周三（28日）晚上8時11分，一個室內空間約有10名男女，近門口位置牆身裝有一部監看「天眼」的電視，屋內置有4張枱，當中1張枱旁有5名男子在玩啤牌，另3張枱各坐有1名男子。

其間有人打開大門，一名戴Cap帽男子手持電話首先進入，其後多名戴帽及口罩男子尾隨入屋，當中包括多名南亞裔男子。其後一名男子入屋後，隨即向一名坐在木枱旁的赤膊男子施襲，其同黨則打開枱內櫃桶，疑似搶掠金錢。赤膊男子隨即反抗，屋內其他人亦加入衝突，雙方迅速演變成多人混戰。有人試圖關上大門阻止對方進入，惟未能阻止衝突持續。