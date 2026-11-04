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出版：2026-Nov-04 15:28
更新：2026-Nov-04 15:28

西洋菜南街行人專用區翻生？ 羅淑佩極審慎：憂再有街頭表演擾民

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旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。(資料圖片)

旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。(資料圖片)

旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。自由黨批發及零售界議員邵家輝今日（4日）在立法會大會提出口頭質詢，詢問會否考慮在全港合適地區增設行人專用區並容許有序的街頭表演，包括重設旺角西洋菜南街行人專用區。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，設立行人專用區或對居民及商戶造成滋擾，過往亦引致大量投訴，故政府對重設建議持極審慎態度，雖然希望展現香港特色，惟必須優先考慮居民的實際需要。

旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。(資料圖片) 旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。(資料圖片) 旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。(資料圖片) 旺角西洋菜南街行人專用區因街頭表演嚴重擾民，2018年被「殺街」。(資料圖片)

必須優先考慮居民需要

羅淑佩回應說由於行人專用區可能影響附近道路網絡、居民及商戶等不同持份者，政府需小心考慮。她提到過往部分街頭表演曾在噪音、環境衞生、街道管理及公共秩序等方面造成滋擾，而昔日行人專用區內的表演活動曾引致大量投訴，相關政策局及部門一直按各自職權及法例處理有關投訴及關注，以減低活動對居民日常生活及公共空間使用的影響，她說政府對重新設立行人專用區的建議持極為審慎的態度。

曾參與「整頓」菜街 邵家輝：初衷並非冚晒佢

邵家輝回應，地區發展與善用空間必須取得平衡，稱「若純粹諗居民嘅角度，蘭桂坊係唔需要開嘅，哈囉喂節啲人唔洗走上去。」他提到自己曾參與「整頓」西洋菜街行動，但初衷並非「冚晒佢」，而是妥善管理音響。他建議政府應加強規管音響音量以控制噪音，善用表演空間。羅淑佩再回應稱政府對西洋菜南街的政策非常清楚，雖然希望展現香港特色，惟必須優先考慮居民的實際需要，及設立行人專用區帶來的負面影響。

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