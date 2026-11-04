新皇崗口岸｜周末假期日均14萬人次出入境　自助通道絕大部分輪候不多於5分鐘

新皇崗口岸開通

新皇崗口岸上月12日開通，開通至今近1個月。平日的日均出入境總人次超過8.6萬，較以往落馬洲管制站增加超過1倍；周末及假期的日均出入境總人次，則接近14萬。 政府今日回覆立法會質詢，指即使通關人次大幅增加，口岸的整體運作暢順有序，通關效率達到預期。旅客使用「合作查驗」自助通道在絕大部分時間輪候不多於5分鐘；而在繁忙時段，入境處會提早啟用全部自助通道及傳統櫃枱疏導人流，旅客平均輪候時間亦少於15分鐘。

局方指留意到個別旅客未完全熟悉新查驗模式的相關規定及程序，包括未有預先完成港方登記及內地快捷通道信息採集備案等。針對上述情況，入境處在皇崗口岸聯檢大樓5樓出境大堂外增設e-道登記處，並安排足夠人員在場協助旅客登記，以縮短整體過關時間；加派人員協助旅客使用「合作查驗」自助通道，並在出境大堂及自助通道入口加強分流，引導未符合使用資格或未完成登記的旅客前往傳統櫃枱辦理出境手續，以提升通關效率。入境處會繼續與深圳方密切監察口岸運作，並因應人流靈活調配人手及改善現場配套，確保通關高效暢順。

確保公共交通可滿足出行需求 港方口岸區無設置私家車上落客區，亦不設非「的士車隊」的網約車上落客區。當局指只限持通行證的跨境車輛和指定公共運輸車輛進入，是最有效運用港方口岸區內有限空間的做法。運輸署會持續監察相關公共運輸服務的運作情況、過境旅客的出行模式及需求，以便因應實際情況而迅速應變，讓公共交通工具可滿足旅客的跨境出行需求。