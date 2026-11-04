陳一丹、霍啟剛獲樹仁大學頒授榮譽博士學位，表彰對社會及國家發展貢獻。

香港樹仁大學將於本月23日舉行第52屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式。屆時，大學將向陳一丹頒授榮譽社會科學博士學位，並向霍啟剛頒授榮譽文學博士學位，以表彰兩位傑出人士對香港社會及國家發展所作出的卓越貢獻與深遠影響。
陳一丹是中國企業家、慈善家、教育家。騰訊主要創始人、騰訊公益慈善基金會發起人兼榮譽理事長、武漢學院創辦人、「一丹獎」創辦人，亦為西湖大學創始捐贈人，2018年擔任西湖大學創校校董，2019年起擔任哈佛大學全球顧問委員會成員，2019年起擔任新加坡管理大學國際顧問委員會成員，2021年起擔任香港大學校董。曾獲得「中華慈善獎」「中國十大慈善家」稱號。他曾榮登2016年第十三屆中國慈善榜榜首、2017年福布斯中國慈善榜榜首，被譽為「互聯網公益第一人」和「中國互聯網公益教父」。
霍啟剛是現任霍英東集團副總裁，曾任第十三屆全國政協委員及中華全國青年聯合會副主席。現任全國人大代表、中國文學藝術界聯合會香港會員總會常務副會長，以及香港特別行政區立法會議員。他長年推動體育及文化發展，曾擔任特區政府精英體育事務委員會副主席、特區政府體育委員會當然成員、香港體育學院董事，現時身兼多個本地體育總會的領導層；同時擔任其創立的香港地區體育會聯會會長。於2009年加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，現任港協暨奧委會副會長，以及轄下機構中國香港奧林匹克學院的主席。在其領導下，本港成功主辦2025年國際體育記者協會(亞洲)年會，以及成功申辦2026年的國家及地區奧委會協會頒獎典禮及全體代表大會。
在文化藝術方面，霍啟剛現任香港藝術發展局主席、西九文化區管理局董事局成員，以及文化體育及旅遊局文化委員會委員。他於2021年策劃「敢動藝術 The ARThletes」，促進文化與體育協作，並帶領香港藝術發展局於2024及2026年兩度舉辦香港演藝博覽。