陳一丹、霍啟剛獲樹仁大學頒授榮譽博士學位，表彰對社會及國家發展貢獻。

香港樹仁大學將於本月23日舉行第52屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式。屆時，大學將向陳一丹頒授榮譽社會科學博士學位，並向霍啟剛頒授榮譽文學博士學位，以表彰兩位傑出人士對香港社會及國家發展所作出的卓越貢獻與深遠影響。

陳一丹是中國企業家、慈善家、教育家。騰訊主要創始人、騰訊公益慈善基金會發起人兼榮譽理事長、武漢學院創辦人、「一丹獎」創辦人，亦為西湖大學創始捐贈人，2018年擔任西湖大學創校校董，2019年起擔任哈佛大學全球顧問委員會成員，2019年起擔任新加坡管理大學國際顧問委員會成員，2021年起擔任香港大學校董。曾獲得「中華慈善獎」「中國十大慈善家」稱號。他曾榮登2016年第十三屆中國慈善榜榜首、2017年福布斯中國慈善榜榜首，被譽為「互聯網公益第一人」和「中國互聯網公益教父」。