重新定義「共同構建」的力量：第二屆AWS Community Day Hong Kong 2026圓滿落幕 逾400位實踐者齊聚 HKIIT共創AI與雲端新篇章

報名人數突破800大關、23場高規格技術演講與電腦室實戰工作坊，從百年銀行遷雲實錄到前沿AI應用，展現香港最強科技社群凝聚力。 【由社群出發 重新定義「Build Together」】 在科技浪潮瞬息萬變的時代，真正的創新往往並非源於單向的產品發布，而是誕生於開發者與實踐者（Builders）之間的交流與共創。繼去年首屆活動在港掀起熱潮後，由AWS User Group Hong Kong、AWS AI User Group Hong Kong與香港資訊科技學院（HKIIT）共同主辦的「第二屆AWS Community Day Hong Kong 2026」以更宏大的規模強勢回歸！ 今屆盛事移師調景嶺香港資訊科技學院（HKIIT位於IVE（李惠利））舉行，總報名人數突破800人，活動當日吸引超過400位雲端架構師、開發者、企業領袖、師生與科技愛好者親臨現場，全場座無虛席。透過23場深度技術演講與互動實操，大會再次展現了「由社群主導、為社群服務」的獨特魅力。

【匯聚海內外頂尖陣容：直擊東亞銀行（BEA）真實轉型之旅】 有別於傳統商業會議，AWS Community Day聚焦於最真實的工程實踐與同儕經驗分享。今屆講者陣容匯聚香港本地與來自全球８個國家及地區（美國、法國、日本、新加坡、非洲、中國內地等）的頂尖專家、AWS Heroes及開源領袖，帶來極具洞見的技術剖析。 當中，大會特別感謝 東亞銀行（BEA）帶來備受全場讚譽的主題演講（Keynote），罕有地深度公開其數碼銀行在AWS上的真實遷雲與轉型歷程；配合新鴻基地產（SHKP）智慧物業實踐、Red Hat及CrowdStrike等跨國名企分享，為本地企業提供了極具參考價值的雲端與 AI 轉型藍圖。

【打破單向講授：HKIIT專業電腦室實戰工作坊】 為了讓不同背景的參加者都能體驗「親手構建（Hands-on Building）」，今屆大會善用香港資訊科技學院（HKIIT）先進的教學設施，於專業電腦室特設多場實戰工作坊（Hands-on Workshops）。參加者透過現場提供的AWS帳號親手構建雲端與AI應用，在實踐與交流中激發創新思維，真正實現「學以致用」。

現場參與沉浸式Amazon Quick劇本殺活動

【跨界攜手培育人才：我們明年再見！】 從早上「AWS x HKIIT未來科技舞台」及HKIIT雲端系統及數據中心管理高級文憑學生張曉彤Esther以AWS學生社群領袖身份主持揭開序幕，到主禮嘉賓與業界領袖共同見證開幕，這場盛會不僅連結了國際專家與本地開發者，更成功架起大專學界與創科產業之間的橋樑。

「AWS x HKIIT 未來科技舞台」張曉彤Esther展示學生作品

衷心感謝Amazon Web Services（AWS）的鼎力支持，以及AWS User Group Hong Kong、AWS AI User Group Hong Kong與香港資訊科技學院（HKIIT）籌委團隊、各大支持機構、每一位傾囊相授的演講嘉賓、無私奉獻的義工與學生團隊，以及逾400位熱情投入的參加者！正是你們的參與，讓這場由社群驅動的年度盛事如此難忘。 讓我們繼續攜手構建（Keep Building Together）—— 2027 年，我們再見！ 感謝大會贊助商：【首席贊助】Amazon Web Services（AWS）【鈦金級】TrueWatch【鑽石贊助】NebulaGraph、MirrorShip（Powered by StarRocks）