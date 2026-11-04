啟德醫院啟用首月6病人誤回伊利沙伯醫院求診　院方已提供特別安排

醫衞局：求診者離開時間及目的地較分散 醫務衞生局局長盧寵茂書面回覆立法會議員楊永杰質詢指，作為過渡安排，醫管局職員會致電所有要由伊院轉往啟德醫院覆診的病人，以及透過郵遞、電話短訊提醒，確保他們得悉最新安排。為進一步提醒相關病人，醫管局上月下旬已推出新措施，於覆診前3星期及前一日經HA Go發送提示訊息，提醒就診地點為啟德醫院。相反，如果有應前往伊院的病人不慎前往啟德醫院求診，九龍中醫院聯網會作出單次安排，按實際情況安排病人如期在啟德醫院或往伊院就診。他又稱，若有門診病人比原定預約時間稍遲抵達啟德醫院，醫管局會作出彈性安排，在盡可能的情況下安排病人同日就診，毋須重新排期。

楊永杰表示，有市民反映前往醫院的公共交通班次較為疏落，關注政府有否與專營巴士及專線小巴營辦商商討，增加現有往返啟德醫院路線的班次。盧寵茂表示根據現時觀察，求診人士前往醫院的時間較為集中，九巴11A及17A線目前的單向班次已大致能滿足現階段乘客需求，求診人士離開醫院的時間及目的地則可能較為分散，相關乘客回程可利用接駁至港鐵站的路線前往其目的地。他指，運輸署會與醫管局繼續保持緊密溝通，密切留意啟德醫院項目整體發展進度，並會隨着各項服務逐步開展、門診服務量增加，安排實地調查，監察各主要路線客量變化並調整班次。